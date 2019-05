IU renuncia a remunicipalizar la limpieza y la recogida de basura

El gobierno local de IU aprobó ayer en solitario la prórroga del contrato de gestión de la limpieza viaria y la recogida de basura que ejecuta la empresa Daorje desde 2005. El PP, el PSOE, Ciudadanos y Foro se abstuvieron. Castrillón Sí Puede (Podemos) votó en contra. El PP se felicitó de que IU mantenga la privatización del servicio. El portavoz del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones recordó al gobierno local que "prometió remunicipalizar los servicios, pero incluso ha privatizado otros como la gestión del Valey o de la mina de Arnao".

El PSOE hizo una lectura similar, no sin antes criticar que IU no hubiese contado con la oposición para negociar la prórroga del contrato con la empresa. "IU no consultó con los grupos de la oposición y negoció a solas con Daorje una prórroga por cuatro años que terminará justo cuando concluya el próxima mandato de la Corporación que salga de las elecciones municipales del 26 de mayo", afirmó el portavoz socialista, Javier González. "Lo que no entendemos es que IU, que siempre habló de remunicipalización de los servicios privatizados, en el último Pleno de esta Corporación, proponga esta prórroga", añadió.

"La empresa tenía derecho a una prórroga de diez años y hemos negociado que sea por cuatro para que la próxima Corporación tenga tiempo a licitar el contrato o a remunicipalizar. La licitación llevará casi un año", manifestó el portavoz municipal de IU, José Luis Garrido. Otra de las justificaciones del edil de IU fue el mantenimiento de los 18 puestos de trabajo que actualmente tiene Daorje. "Los puestos de la limpieza viaria no se pueden subrogar, aunque sí los del personal de la recogida de basura", manifestó Garrido. Una de las mejoras que según IU introducirá la empresa es la compra de maquinaria por valor de 800.000 euros. El servicio de limpieza viaria y recogida de basura se privatizó en 2005, durante el gobierno municipal del PP. El contrato de casi 13 millones de euros era por un periodo de diez años. En 2009 se varió el contrato y se modificó al fusionarse Daorje con otra empresa. Se aprovechó para cambiar el sistema de recogida de basura y se estableció un nuevo plazo del contrato por otros diez años. La prórroga por cuatro años tendrá un coste total de 7,2 millones de euros, IVA incluido. El contrato municipal con Daorje incluye también la limpieza de las playas del concejo durante todo el año, incrementándose ese servicio en los meses de verano.

El Pleno desestimó un recurso de reposición presentado por Castrillón Sí Puede contra el reconocimiento extrajudicial de varias facturas que se habían aprobado en enero pasado.