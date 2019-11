La Filarmónica se rinde a Campa, el del Modelo, "un hombre juvenil"

Manuel Campa García está encantado con el homenaje que le hicieron ayer sus compañeros de la Sociedad Filarmónica Avilesina. "El homenaje es porque soy el más antiguo, que no el más viejo", señaló entre risas. "Me gusta mucho que se acuerden de mí. Es más, ¿a quién no le gusta que le alaben? A mí sí", añadió el también vicepresidente de la entidad y socio número 19 del colectivo. Su mujer, Margarita Rodríguez, también recibió el homenaje y los aplausos de los asistentes a una cena en el hotel 40 Nudos.

El presidente de la Filarmónica, Marino Soria, reconoció el papel de Campa "al que en Avilés se le conoce como Manolín el del Modelo" como parte activa de la asociación. "Manuel vio nacer el resurgir de la Sociedad filarmónica, que precisamente nació en la camisería El Modelo, en su tienda de la calle La Cámara, un espacio en el que muchos avilesinos iban a darse de alta como socios, era la 'sede' de la filarmónica", señaló el presidente del colectivo, que destacó que el homenajeado y Margarita Rodríguez son de los socios que acuden a todos los conciertos organizados por la entidad. "Siempre se sientan en la fila 7" del auditorio de la Casa de Cultura, añadió. "Es la mejor fila de todas, no responde a ningún simbolismo el hecho de sentarnos en ella siempre", apuntó el homenajeado momentos antes del acto, lleno de allegados.

"Manuel Campa es un hombre dinámico, juvenil y no solo vio nacer la segunda época de la Sociedad Filarmónica sino que ha permanecido como socio durante muchos años", remató Soria, encantado también no solo de entregarle el precio al socio más veterano de la asociación sino también al vicepresidente y a un amigo que siempre ha dado todo por mantener viva una entidad que reúne a decenas de personas que aman la música clásica en Avilés.