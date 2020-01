Factoria Sound da la campanada con "The Electric Alley"

Factoria Sound da la campanada con "The Electric Alley"

Factoría Sound da de nuevo la campanada. Trae a Avilés a "The Electric Alley", considerada no solo como una de las bandas más en forma de España sino de las que mayor reconocimiento alcanza en el panorama del rock europeo, en un concierto que tendrá lugar el próximo viernes, 31 de enero, a las 21.00 horas.

Las entradas se encuentran a la venta, a un precio de 10 euros, 12 el día del concierto, en los canales habituales, la web https://entradas.liberbank.es/palaciovaldes y la taquilla de la Casa de Cultura.

Desde que lanzó en 2018 el que es hasta el momento su último álbum, "Turning Wheels", los gaditanos encadenan un éxito tras otro, arrastrando a un público fiel a sus conciertos. Seguidores que disfrutan con su rock puro, con reminiscencias al mítico rock andaluz y también un punto gamberro y festivo.

Integran "The Electric Alley" Nando Perfumo, con su virtuosismo a la guitarra; la característica y espectacular voz de Jaime Moreno y también guitarra rítmica; Sergio Reyes Gamaza, con el bajo y los coros, y Rafa G. Benítez en la batería.

Tienen en el horno, a punto de salir, su próximo trabajo discográfico. Mientras tanto, los aficionados, ya con Avilés como punto de encuentro para las mejores bandas, podrán disfrutar de un bagaje que incluye trabajos elogiados desde su nacimiento en 2012.

Y es que con la canción "No control", de su primer álbum, "Backward States of Society" se convirtieron en la cabecera de las retransmisiones televisivas de la Formula 1 en España. "A Lonely Sun Story", de su segundo álbum, "Get Electrified!", se convirtió en banda sonora del cortometraje del mismo nombre, nominado a los Premio Goya 2016.



Próximas citas

— 6 de febrero. William The Conqueror.

— 29 de febrero. Dry River.

— 27 de marzo. Tami Neilson.