Nuevo timo en Avilés: La falsa clienta habitual que pide dinero prestado para medicinas

Alerta por nuevo timo en Avilés. Varios comerciantes del centro de la localidad aseguran haber víctimas de un intento de estafa en los últimos días, basada en una falsa clienta que pide dinero prestado para pagar unas supuestas medicinas para su hijos. Tal y como afirman los afectados, en algunos casos alguna de las víctimas ha llegado a dar 50 euros a la ladrona. "Hay que tener mucho cuidado", advierten.

El modus operandi, tal como relatan, es el siguiente: La mujer entra en el establecimiento y se presenta como María, la mujer de José, un supuesto cliente habitual que reside a escasos metros de allí. "Todo ello en tono muy familiar, incluso llamándote por el nombre", apunta un hostelero que recibió la visita de la presunta estafadora. Afirma que el tal José no está en casa y que ella acaba de llegar del hospital con uno de sus hijos, al que han diagnosticado neumonía, y que cuando iba a la farmacia para comprar las medicinas recetadas por el médico no tenían efectivo. Para más -supuesta- mala suerte, la tarjeta de crédito para sacar dinero en el banco la lleva José y ella en ese momento se encuentra sin dinero. "José llegará a las seis de la tarde y te devuelve el dinero", promete la supuesta delincuente.

"A mí me chirrió porque por un lado conozco al 99 por ciento de los vecinos y clientes que viene por aquí, y ella ni ese supuesto José me sonaban de nada. También me extrañó que si el crío tenía neumonía le fuesen a dar el alta tan fácilmente", explica un hostelero de la calle Palacio Valdés, que ya ha advertido de esta práctica al resto de comerciantes de la zona. De hecho, tras visitarle en su cafetería, la supuesta estafadora visitó al menos otros dos negocios de la misma vía: una inmobiliaria y una correduría de seguros. En ambos casos se fue con las manos vacías.

"Tras comentarlo y publicarlo por redes sociales, han sido muchos los amigos y conocidos que me han dicho que también intentaron hacerles las mismas jugadas. Tanto en otras zonas de Avilés como de Asturias", explica el mismo hostelero.