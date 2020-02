Un año y tres meses de cárcel para el praviano que dejó morir una yegua en un prado

Un año y tres meses de prisión. Esa es la pena que ha dictaminado un juez para el praviano acusado de maltrato animal por dejar morir a una yegua en un prado a la intemperie. Además, el procesado tampoco podrá tener animales durante 2 años y 3 meses. Contra la sentencia cabe recurso.

El juez ha considerado probado, tal y como declararon en el juicio dos veterinarios, que el acusado dejó morir deliberadamente a la yegua en una finca de Quizanas (Pravia) de su propiedad el 17 de febrero de 2019. "El animal agonizó y sufrió", afirmaron los especialistas sobre el trágico final del caballo que, afirmaron, se veía claramente que estaba vivo. "Se movía y respiraba", afirmaron también los agentes de la Guardia Civil que vieron al equipo.

Estos testimonios hicieron que el juez no diese credibilidad al relato del acusado, que en todo momento defendió que no llamó al veterinario porque creyó que la yegua estaba muerta. "La había comprado solo unos días antes. Tenía varias heridas que le curé y luego la solté con el resto de caballos que tenía. Un día la encontré tirada en el prado y, como no se movía, pensé que estaba muerta. Por eso en vez de al veterinario llamé a una empresa para que retiraran el cadáver", relató el acusado.

El juez considera que los hechos son constitutivos de un delito de maltrato animal por lo que impone una pena de 15 meses de prisión y 27 de inhabilitación para trabajar con animales para el acusado.