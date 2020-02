"La paciente me dijo que la operación era en la rodilla derecha", defiende el médico acusado de equivocarse de pierna en una intervención

"La paciente dijo en repetidas ocasiones que la operación era en la rodilla derecha. Como lo dijo tantas veces, yo le operé la rodilla derecha". Con estas palabras ha explicado ante el juez el origen de su error el médico acusado de un delito de lesiones por imprudencia profesional por confundirse de menisco en una intervención quirúrgica realizada en noviembre de 2017 en el Hospital de Avilés, antiguo Hospital de Caridad. Por su parte, la víctima, que asegura padecer dolores en su rodilla derecha desde entonces, ha afirmado que antes de entrar al quirófano estaba "adormecida" por un medicamento que le habían dado para los nervios y ha desmentido el testimonio del facultativo: "En todo momento hablamos de operar la rodilla izquierda".

Según la versión del médico, el error fue propiciado por la paciente. "Estaba ante una situación trampa. La enferma decía que la intervención debía realizarse en la rodilla derecha y los informes, que podían arrastrar un error porque se suelen hacer con copia y pega, reflejaban que la lesión estaba en la rodilla izquierda. En cualquier caso me iba a denunciar", ha excusado el doctor, que ejerce como traumatólogo desde 1998 y ha asegurado realizar "unas 300 artroscopias al año". Además, el especialista ha asegurado que cuando introdujo la cámara para realizar la operación apreció lesiones en la articulación de la víctima (síntomas de artrosis) que dijo haber tratado de subsanar, pero que este tipo de intervenciones no siempre tienen una efectividad del 100 por ciento. Asimismo, el acusado aseguró que tras conocer el error se puso a disposición de la víctima para operarle de la rodilla izquierda -en la que inicialmente estaba prevista la intervención- cuando ella quisiese, evitando así las listas de espera de la sanidad pública.

Esta versión fue respaldada por una auxiliar, la supervisora del quirófano y una enfermera que participaron en la intervención. Las tres coincidieron en que la paciente había manifestado reiteradamente que padecía la lesión en su rodilla derecha. Dos de ellas también aseguraron que escucharon al doctor ponerse a disposición de la víctima para tratar de enmendar el error.

Por su parte, la víctima ha asegurado que en ningún momento dijo que debían operarle de la rodilla derecha. "Tras descubrir el error, el cirujano me dijo que me habían preguntado cuatro o cinco veces y que yo les había dicho que era la pierna derecha. Según él la culpa era mía. ¿Y si le llego a decir que me operen del brazo que hubiese hecho?", se preguntaba esta mañana en los juzgados la perjudicada, que asegura padecer dolores en la rodilla derecha desde la operación. "Antes no me había dado ningún problema", ha relatado ante el juez.

Esta mañana también han pasado a declarar pos los juzgados de Avilés dos médicos forenses que reconocieron que la víctima padecía algunas secuelas tras la operación y un perito aportado por la defensa que ha manifestado que la errónea intervención no debería haber dejado secuelas en la víctima.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones por imprudencia profesional y pide una pena de 5 meses de prisión, 18 meses de inhabilitación para el médico, así como 9.000 euros de indemnización para la víctima. Por su parte, la acusación particular eleva este montante hasta los 14.000 euros.