Llamazares (PP): "El comercio y la hostelería de Avilés volverán al trabajo sin que el Ayuntamiento haya sido capaz de celebrar ni un Pleno"

La portavoz del Grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares, denuncia que el "comercio y la hostelería" de la ciudad "volverán al trabajo sin que el Ayuntamiento de Avilés haya sido capaz de celebrar ni un Pleno durante todo el periodo de confinamiento". "Es vergonzoso", sentencia.

Llamazares denuncia que el Consistorio avilesino "va, una vez más, demasiado tarde, y no será porque el PP no haya llamado la atención sobre la necesidad de celebrar un Pleno que trate asuntos clave para el tejido económico de la ciudad, proponiendo fórmulas para hacerlo". "La señora Alcaldesa no se ha dignado a convocar un Pleno hasta el próximo 15 de mayo, dos meses después del inicio del confinamiento y del estado de alarma". "Además", añade la portavoz del PP y secretaria general del partido en el concejo, "lo hace para presentar una propuesta que los Grupos de la oposición venimos demandando desde el mes de marzo".

"En la última Junta de Portavoces ya subrayé que íbamos tarde, que era necesario anticipar medidas y tomar decisiones consensuadas para la reanudación de la actividad", destaca la portavoz del PP. "Ahora sabemos que muchos autónomos y pequeñas empresas abrirán sus establecimientos sin saber cómo ni a qué se enfrentan, desamparados por el Gobierno municipal", lamenta.

De cara esta difícil situación, el PP "exige la creación, de manera inmediata, de una mesa de trabajo que cuente con la participación de representantes de los diferentes sectores de actividad". Un órgano "que, al contrario de lo que suele ser la forma de actuar del Gobierno socialista, no se quede en un mero anuncio publicitario, sino que actúe y cumpla su objetivo", afirma Esther Llamazares.

"Un gobierno, ya sea local, regional o nacional, no puede ignorar las aportaciones, necesidades y demandas de los ciudadanos, algo de lo que el equipo de gobierno de Avilés ha hecho su modus operandi habitual", sostiene la portavoz popular. "Hoy la incertidumbre y el miedo son sentimientos comunes en muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas, y nuestra mayor preocupación debería ser ayudarles a superar esta complicada situación, porque el problema es grave, pero la inacción solo viene a complicar aún más las cosas", asevera.

A juicio de Esther Llamazares, "la vuelta al trabajo de comerciantes y hosteleros no va a ser sencilla, y ya deberían estar definidas las actuaciones municipales a llevar a cabo, para poder ayudar a nuestras empresas a dar cumplimiento a las medidas anunciadas por el gobierno". "A nivel local toca actuar y poner en marcha iniciativas concretas que faciliten el desarrollo de la actividad con soluciones viables e inmediatas, pero también definir planes de actuación a medio y largo plazo; el Gobierno debe dejar de mirar para otro lado mientras el tiempo sigue pasando", defiende.

La portavoz popular subraya que "los problemas del comercio y la hostelería no son nuevos, y las consecuencias de esta pandemia que por desgracia nos toca vivir no serán el único problema económico al que hay que hacer frente, porque muchos establecimientos vienen sorteando desde hace años innumerables dificultades, problemas que han ido superando a base de mucho trabajo y esfuerzo personal".

"Ahora es momento de actuar y tomar decisiones para salvar el comercio y la hostelería, actividades fundamentales para nuestra ciudad, o de lo contrario muchos se quedarán en el camino, algo que no nos podemos permitir", sentencia Esther Llamazares.