El Ayuntamiento reubica las 404 terrazas de los bares avilesinos

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Avilés llevarán a cabo, a lo largo de esta semana, la reorganización de los espacios públicos en los que se ubican las 404 terrazas de establecimientos hosteleros avilesinos.

Se realizará bajo criterios de salud pública, garantizando el distanciamiento, y criterios técnicos de accesibilidad y usos en la vía pública.

Según explicó el concejal Pelayo García, "el objetivo de la ampliación -que ha sido posible en más del 90 por ciento de las terrazas- es que los establecimientos hosteleros puedan mantener el mismo número de mesas que tienen ahora, ocupando más espacio, cuando se permita la instalación del aforo completo de las terrazas y cumpliendo los requisitos y obligaciones que marcan las resoluciones oficiales".

Dichas resoluciones indican una distancia interpersonal de dos metros, garantizando los cruzamientos. Estas limitaciones harían que, de no producirse ampliaciones, muchas terrazas quedaran inoperativas, no pudiendo beneficiarse de las medidas previstas para la Fase 1 del Plan de Desescalada, ni posteriores, al tener que garantizar no solo las distancias con los usuarios de la propia terraza, sino también con los viandantes.

Los trabajos, que consistirán en el pintado de marcas en el pavimento, se iniciarán hoy mismo y finalizarán antes del próximo lunes 11 de mayo, día en el que está previsto que Asturias entre en la Fase 1 del Plan de Desescalada. Esto permitirá a los establecimientos hosteleros con terraza poder atender desde el primer día a los clientes que decidan usarlas, sin sobrepasar el 50% de su aforo.

"Desde el Ayuntamiento queremos ayudar al sector de la hostelería para que puedan instalar las terrazas cumpliendo estos criterios sanitarios y de accesibilidad, haciéndolo compatible con los usos de la vía pública, de tal forma que puedan empezar a trabajar ya desde la Fase 1. El objetivo es hacer compatibles los criterios de seguridad sanitaria con el espacio de ocio en las terrazas y la actividad de la hostelería", ha añadido el concejal de Licencias, Pelayo García.