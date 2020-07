"CA ha cruzado una línea roja, sus acusaciones recuerdan a los tiempos del PP con Varela"

- A la concejala de Cultura le caen por todos lados: tiene que pasar por el juzgado por la crisis directiva del Conservatorio, intentan reprobarla en el Pleno, ahora Cambia Avilés la acusa de nepotismo. ¿Están preocupados?

-No más allá del ruido que esto genera. Las acusaciones de Cambia Avilés (CA) son ensañamiento, siguen intentando deteriorar la imagen de una concejala que está haciendo muy bien su trabajo, la Cultura tiene una implicación en la ciudad que no tenía antes. Queremos olvidarnos del ruido y seguir trabajando en eso. Pero Cambia lo que persigue es deteriorarla y han recurrido a algo que hace mucho tiempo que no se veía en este Ayuntamiento, que son las calumnias, las insinuaciones. Nos recuerda a la época del PP con Pilar Varela. Cambia Avilés ha llegado a ese punto, una línea roja que no deberían de haber cruzado, y más viniendo de ellos. Nosotros seguiremos defendiendo el trabajo de la concejala y esperemos que tarde o temprano esto se estabilice por el bien de todos, también de la ciudad.

- ¿Buscan cabeza de lista para 2022 o Mariví Monteserín tiene ánimo y ganas de seguir tras este mandato?

-No barajamos que Mariví no vaya a ser otra vez candidata. Tenemos una alcaldesa en plena forma, acabamos de iniciar mandato y nos quedan tres años apasionantes por delante.