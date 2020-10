“Casi me mató y no va a prisión, es indignante”, critica la víctima de la agresión de Bustiello

“No fue ninguna broma; el agresor no me mató de milagro y ahora no va a prisión, es indignante”. Son palabras de la víctima de una agresión sexual en Bustiello en 2018 que no da crédito al nuevo auto del Juzgado de lo Penal número 2 que permite a su agresor librarse de entrar en la cárcel durante tres años por estar a tratamiento de deshabituación de drogas. “Esto son triquiñuelas de la justicia y todo ello me impide hacer una vida normal ¿Cómo retomo mi vida si ni siquiera paga por lo que hizo?”, señaló la víctima. “No puedo vivir así mientras este señor ande suelto por la calle; con qué actitud salgo yo ahora mismo”, añadió.