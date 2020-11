El primer ensayo de la gran peatonalización del Muelle pasa la prueba

“Hay muy poca movilidad, el tráfico interno es mínimo. Se aprecia también en la zona azul, donde se ven un montón de plazas vacías. No se ha producido ningún problema, pese a que los lunes hay mercado, y no se han recibido quejas, tampoco de las compañías de autobuses que han tenido que modificar algunas líneas”, señalaron fuentes policiales. Los agentes no solo atribuyen a la escasa movilidad la normalidad en la circulación pese al cierre al tráfico de Emile Robin. “La gente ya está acostumbrada a no circular por esa zona desde que suprimió el giro a la izquierda de la calle del Muelle”, añadieron.

Las calles Emile Robin y Pedro Menéndez, así como la plaza del mismo, permanecerán cortadas al tráfico hasta el viernes 18 de diciembre. El 75% de la obra de esta primera fase del proyecto del parque del Muelle está ejecutada y queda pendiente la pavimentación tanto en la zona reservada a vehículos como en la acera perimetral del parque del Muelle (en la que trabajaban ayer los operarios), así como la finalización de la renovación del alumbrado público, la instalación de los semáforos y de los dispositivos para el control de accesos.

Vox y el aparcamiento

Del entorno del parque del Muelle han desaparecido las plazas de aparcamiento. De la reducción de los espacios para estacionar en el centro se viene quejando Vox Avilés, que interpelará en el pleno del viernes al gobierno municipal sobre “la nueva política del Plan de Movilidad”. “Se van a reducir de forma significativa el número de plazas de aparcamiento, a lo que hay que añadir la instalación de terrazas para la hostelería y el cierre de accesos a la misma”, señaló el concejal José Gerardo González. La formación quiere conocer cuantas plazas se van a perder, cómo se van a compensar, si se va a ampliar la zona azul y si se van a habilitar aparcamientos disuasorios en el extrarradio. Tanto la ampliación de la zona de aparcamiento regulado como los parkings disuasorios están en los planes de movilidad municipales.