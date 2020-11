El ciclista herido habla con la pareja que le auxilió: “Les di las gracias”

Actualmente, Fernando García Moreno se recupera de sus heridas en el hospital ovetense. “Estoy mal. La clavícula me duele muchísimo. Noto muy poca mejoría... esto va lento”, detalló ayer desde la cama del Hospital Universitario Central de Asturias. Por el momento, no tiene en mente ver a las personas que le socorrieron para agradecérselo en persona, en tanto que logra avances en su recuperación. “Primero tengo que centrar todas mis fuerzas en recuperarme, que no es poco”, destacó desde el centro médico ovetense.

El accidente ocurrió el pasado sábado cuando otro ciclista se lo llevó por delante mientras circulaba por la carretera entre las localidades sotobarquenses de Ranón y La Arena. Desde que fue ingresado en el HUCA busca a la pareja que le socorrió hasta que ayer consiguió darles las gracias. El deportista consiguió el teléfono de una de las personas que le socorrieron y tan pronto como pudo le telefoneó para agradecerle su gesto.

El atropello sufrido por el ciclista castrillonense se produjo aproximadamente sobre la una de la tarde. “Bajaba en bici de montaña por la carretera. Recuerdo a una pareja que venía caminando y de repente, vi algo frente a mí, cerré los ojos, apreté el manillar... Y me desperté en el hospital”, relató el deportista castrillonense.

Lo que se cruzó de repente en su camino fue otro ciclista que salió a la carretera desde el monte, según le explicaron testigos del accidente, que terminó con García Moreno herido. “Me partió en dos”, cuenta el ciclista natural de Pillarno. Apenas tiene recuerdos desde el fuerte impacto y su llegada al hospital. Quedó inconsciente. Los servicios médicos trasladaron primero al herido al Hospital Universitario San Agustín (HUSA), donde le realizaron una PCR y después fue llevado al HUCA. “El primer recuerdo que tengo desde el accidente es ya en el HUCA”, manifestó a LA NUEVA ESPAÑA.

Fernando García Moreno, natural de Pillarno y vecino de Piedras Blancas, es de los que se monta en la bicicleta cada vez que tiene ocasión. “Se podría decir que de 365 días del año, salgo 360”, señaló a este diario. Bajo un sol radiante, el sábado salió a pedalear con su pareja, como cualquier otro día, pero el retorno fue bien distinto.