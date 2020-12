El Palacio Valdés reabre con “El As”, la opereta que lo inauguró en 1920

El trabajo que se presentó aquellos dos días estivales revive ahora –el 22 y el 23– y lo hará con dos de las personas que trabajaron este verano (Celestino Varela y Raúl Vázquez) y también con el director de orquesta avilesino Rubén Díez. Los tres serán los que reabran la actividad que interrumpieron las autoridades sanitarias a finales de octubre. Y es que, después de mes y medio, el teatro regresa a la capital asturiana del teatro.

El pasado día 25, el consejo asesor de seguimiento de la covid 19 en Asturias recomendó la reapertura de las “actividades relacionadas con la cultura (teatro, cine, espectáculos)”. Recomienda, eso sí, que esta reapertura se haga “manteniendo las actuales medidas de seguridad (distancia, mascarilla, aforos...etc.)”. Y es que no se conoce ningún caso de infección por coronavirus en ninguna actividad cultural organizada en ningún lugar de España. Lo señaló el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, el pasado 15 de octubre a cuenta de la declaración de la fase 2 atenuada: “Se ha visto que ahí no hay brotes. No están surgiendo brotes en ese tipo de actividades. Y por eso no se adoptan medidas restrictivas”. Tras la entrega de los premios Princesa de Asturias, las autoridades regionales cambiaron de opinión.

La última función que se vio en el Palacio Valdés fue el 30 de octubre (“Mariana Pineda”). Con recortes de aforo, se había logrado un lleno eventual. Tras ese montaje, se han suspendido una docena de montajes en Avilés –este ciclo de otoño es el que venía más cargado de funciones–.Lo previsto es que el Ayuntamiento de Avilés se reactive de manera inmediata.