Un vecino de Sabugo considera que varios agentes de la Policía Local “se excedieron con él” cuando el pasado día 16 le multaron primero con 1.000 euros y, después, con 200; primero por negarse a hacerse el control de alcoholemia y, a continuación, por conducir su patinete eléctrico de manera inconveniente.

El relato del vecino difiere del oficial en que, según señala, “no conducía de manera anómala”. “Salí de mi casa para ir a ver a mi hermano que trabaja en un bar. Cuando llegué al cruce del Parche con la calle San Francisco vi a dos policía locales: me dieron el paso. Me tomé un vino y me fumé un pitín y me di la vuelta. Seguían allí. Me pararon, me dieron el chupete: querían que chupara. ‘¿Cometí algún delito?’, les pregunté. Y como me negué a hacerme el control (tenía que haberlo hecho, me dijo el abogado) me calcaron 1.000 euros. Luego me dejaron ir. Cuando llegué a casa me encontré a otros dos policías en la puerta: me estaban esperando. Yo tenía las llaves del portal en la mano. Me volvieron a parar. Me dijeron que era reincidente. ‘¿Qué están buscando?’, les pregunté. Me dijeron que había ido por la acera. Me metieron 200 euros más. Ya pagué. Me dejaron sin dinero. Se excedieron conmigo”, insistió.