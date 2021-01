Un fallo detectado en la calefacción del colegio Marcelo Gago ha obligado a suspender las clases durante la jornada de ayer y hoy. El director del centro, Javier Sarasola, confía en poder retomar las clases presenciales el jueves, una vez que se haga la reparación, para lo que es necesaria una pieza, una bomba circuladora, que hubo de ser trasladada desde Madrid. Pese a todo, las clases continúan de manera telemática. “Es la ley de Murphy: se estropea la calefacción en plena ola de frío y la pieza que necesitamos está en Madrid, con los problemas que hay allí estos días”, señaló el director.

Sarasola y su equipo decidieron el lunes suspender las clases presenciales dado el riesgo de que los niños enfermasen, teniendo en cuenta no solo la ausencia de calefacción sino también la necesidad de mantener abiertas las ventanas como medida para prevenir los contagios de covid. “La situación no está para jugársela”, destacó el director. “Vemos muy bien la decisión tomada por el colegio, avisaron con tiempo. El alumnado no tiene que pasar frío”, señaló María Sánchez, portavoz de la asociación de familias.

La reparación de la calefacción se realizará, presumiblemente, hoy miércoles. Sarasola quiso además agradecer el apoyo de la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Avilés a la hora de dar una solución a la situación sobrevenida.