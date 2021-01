El suelo del piso en el que Iván Iglesias Colón convive con su hija, un tercero del edificio de vivienda pública del número 9 de la calle Valdredo de Avilés, permanece levantado desde el 4 de diciembre. No puede cerrar las puertas, incluida la del cuarto de baño. Hace ya más de un mes que dice haber comunicado a Vipasa los daños, a los que se ha sumado recientemente la avería de la caldera. No es el único afectado.

“Hay más vecinos con el suelo levantado. En el primero los daños afectan a todo el salón, otra vecina tiene la casa entera llena de humedades. Y no nos lo solucionan”, protesta Iván Iglesias. Fue en torno al puente de diciembre cuando este avilesino contactó con Vipasa para comunicar su situación y pedir una solución que no acaba de llegar. “Primero pensé que era porque coincidía con festivos, en pleno puente de diciembre, pero me dijeron que no sabían cuando iban a poder venir, que había cosas mucho más urgentes. Me atendieron con una especie de amenazas veladas y casi con insultos. Hace unos días también se estropeó la caldera. Si la enciendo puedo poner en riesgo a los vecinos. Puede haber una fuga de gas o que acabe reventando y llenando de agua el piso de mis vecinos”, añadió Iván Iglesias.

Su vecina Dolores González, que reside en uno de los primeros, asiente: “Como esto no se soluciones, yo me voy de aquí. Tengo todas las baldosas de la habitación levantadas y no quieren saber nada, la respuesta que nos dan es arréglate como puedas”, señala esta usuaria del servicio de teleasistencia, que se apoya en un bastón para caminar por sus problemas de movilidad.

Los afectados recibieron ayer la visita del diputado de Podemos Asturies Rafael Palacios, que urge una Ley de Vivienda regional y una administración ágil para resolver los problemas que van surgiendo en el parque público del Principado. “En este edificio no hay nadie que no tenga algún problema: humedad, pisos que se levantan, puertas que no cierran y, al otro lado, hay un mal casero que no da respuesta y no atiende. Vipasa es el peor casero de Asturias. Esto se viene repitiendo en las viviendas de Vipasa de cualquier parte de Asturias”, protesta Palacios.

El diputado podemista reclama “vivienda pública de calidad en Asturias, una administración regional que responda a los problemas de la gente en materia de vivienda”.

“Hay más de 200.000 personas con problemas para acceder a una vivienda de calidad en esta región (...) Cuando los vecinos me llamaron para denunciar esto, me puse directamente en contacto con la Consejería. Estamos pidiendo a la gente que se queda en sus casas, que no salgan, cuando no pueden vivir dignamente en ellas y no tienen ninguna respuesta a sus problemas”, zanjó el diputado Rafael Palacios.