La Policía Local de Avilés detuvo ayer por la mañana (11.30 horas) a una mujer de 47 años que conducía un turismo por la travesía de la Vidriera “sin haber obtenido nunca el permiso de conducir”. “Sometida a las pruebas de detección de drogas, arrojó un resultado positivo en el test indiciario salival por presencia en el organismo de cocaína”, según medios policiales.

Dentro del control de medidas sanitarias frente al covid, fueron identificadas 119 personas, siendo propuestas para sanción 5 por no hacer uso de la mascarilla, 4 por no respetar el cierre perimetral, 1 por no respetar el toque de queda y 1 un establecimiento de comida rápida por permitir el consumo de comida de dos clientes en el interior del mismo.