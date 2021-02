Trabajo conjunto de la Policía Local y de la Policía Nacional en Avilés. Agentes de ambos cuerpos detuvieron a las cinco de esta madrugada a dos hombres mayores de edad y tres menores como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. Presuntamente sustrajeron efectos de once vehículos estacionados en la vía pública: ocho en la zona de Llaranes y La Luz y tres más en Corvera

La detención se produjo, según medios policiales, gracias a la colaboración ciudadana que alertó de la presencia de un grupo de jóvenes en la zona de la calle Narváez. Los agentes pudieron recuperar 236 euros, varias llaves de garajes e inmuebles, gafas de sol, un reloj y varias tarjetas de estacionamiento.

Dentro del control de medidas sanitarias frente al COVI19 fueron identificadas 101 personas, de la cuales 29 fueron propuestas para sanción: cuatro por no respetar el horario establecido de permanencia en la vía pública, una por no respetar el cierre perimetral del municipio de Avilés, cinco por no hacer uso de la mascarilla y trece por hacer grupos en número superior a 4.