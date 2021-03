Dacal, héroe en La Carriona

El exboxeador y único medallista olímpico en Munich 1972, Enrique Rodríguez Cal, “Dacal”, ve cada vez más cerca cumplir su sueño, dar nombre a un centro deportivo o calle de la ciudad. Y todo, después de una investigación realizada por el alumnado del colegio de La Carriona-Miranda. “Modestamente creo que lo merezco después de 21 años de carrera deportiva”, señaló el deportista, que compaginó la competición de élite con su trabajo en Ensidesa. “Si doy nombre a un polideportivo será la culminación de mi carrera, es lo que me hace falta y ese día, si llega, iré con mis hijos y mis nietos y quizá me muera allí en ese momento de alegría”, expresa Dacal. “Si hay que hacerlo, que sea en vida y no esperar a que muera, como ocurrió con Yago Lamela”, señala uno de los dos únicos medallistas olímpicos de Avilés. El otro fue Alfonso Menéndez Vallín que obtuvo el oro de tiro con arco en Barcelona 1992.

Rodríguez Cal salió ayer del colegio de La Carriona encantado. Conversó con los alumnos y departió con ellos sobre deporte y sobre la vida. “Fue un acto maravilloso, los críos hicieron un trabajo espectacular, buscando información, fotos... es más tenían fotos expuestas que yo nunca había visto como una que tengo con Rafa Nadal en el Comité Olímpico Español (COE) de hace varios años”, señala sonriente el deportista avilesino, que durante su visita al centro escolar tuvo tiempo para responder a las preguntas de los menores que se interesaron por si, siendo boxeador, se había peleado en la calle o sí había sangrado “muchas veces por la nariz”.

“Fue un acto sencillo y humilde y tengo que agradecérselo a los niños que han investigado, se molestaron mucho, a sus profesores y al director, estoy muy orgulloso”, comenta el exboxeador olímpico avilesino.

Esta mañana, la alcaldesa, Mariví Monteserín, visitará el centro para conocer de primera mano la propuesta del alumnado de La Carriona-Miranda, que pide reconocer a Dacal con una calle o dar su nombre a un centro deportivo. La regidora recibió una carta de los pequeños con esa petición y esta mañana, esperan una respuesta.