El PP urge la reunión de la Mancomunidad: “No se convoca desde el verano, no es de recibo”

“No es de recibo que la Mancomunidad Turística se haya reunido en dos años tres veces, y una para constituirse por imperativo legal. La última fue en agosto”, protestó ayer el presidente del Partido Popular (PP) y concejal Pedro de Rueda tras solicitar por registro la petición de la convocatoria del organismo mancomunado.

La última se remonta al pasado 20 de agosto y aún no se ha celebrado la correspondiente al cierre de las cuentas del pasado ejercicio. “Estamos hablando de casi ocho meses de inactividad. La situación por la que está pasando el sector turístico, así como los retos que hay que enfrentar en la planificación turística en esta época de pandemia, hacen urgente la convocatoria de la Mancomunidad”, incidió De Rueda, que considera que las restricciones por la crisis sanitaria “no son excusa” para reunir a sus representantes. “Se pueden hacer perfectamente sesiones telemáticas”, añadió.

La Mancomunidad Turística aparcó el pasado año, con la irrupción de la pandemia, el plan estratégico 2020-2030. Aspiró a captar fondos del programa de planes de sostenibilidad turística en destinos, al que presentó un listado de actuaciones por valor de 3,2 millones de euros. No los consiguió en esa primera convocatoria, pero la intención es optar a esos fondos extra de nuevo en la de este año.

“Lo último que supimos es que se había presentado el proyecto al Plan de Sostenibilidad Turística. Acabó rechazado y nos hemos enterado por la prensa de que se va a volver a presentar. La vocación de transparencia y de trabajo en equipo no existe”, protestó el popular. Y añadió: “La inacción es absoluta. Lo único que se ha hecho en estos dos años es contratar al gerente. Se presentan acciones turísticas deslavazadas como los códigos QR en los monumentos, que no son ninguna innovación turística. Y para colmo, se presume de mancomunidad digitalizada cuando los expedientes se hacen a mano, en papel, no hay nada digitalizado. En casa del herrero, cuchillo de palo. El de la Mancomunidad podría ser un modelo eficaz, pero carece de transparencia y eficacia”.