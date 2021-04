Yolanda Molero, directora del colegio La Toba: “Los alumnos han demostrado que son unos superhéroes de la adaptación”

Yolanda Molero es la directora del colegio La Toba, en La Espina (Llaranes), centro que este curso ha cambiado de nombre en aplicación de la ley de memoria histórica.

–¿Qué ha cambiado este año en las aulas?

–No solo en las aulas, ha cambiado el colegio en general: la organización de entradas y salidas, el movimiento por el centro, no se pueden hacer trabajos en equipo, hay mucha individualidad. Un cambio muy importante es el patio porque no pueden jugar los alumnos de una clase con otra, están en sus espacios para cada curso, eso impide una relación social afectiva emocional con niños que no son de su propia clase. Este curso las actividades complementarias han dejado de realizarse porque no nos pareció adecuado. La distribución del mobiliario en las aulas también condiciona la relación entre el alumnado y la forma de trabajar con ellos.

–¿Cómo se está adaptando el equipo docente a las nuevas medidas?

–Nos ha costado, es un curso duro y difícil. Cambia todo el planteamiento de algunos docentes para impartir clase, adaptar metodologías sobre todo al principio de curso. Tras comprobar que se cumplen las medidas, los lazos entre docentes y alumnado se estrechan, eso sí teniendo en cuenta las normas de seguridad. No podemos hacer metodología de trabajo cooperativo ni compartir materiales eso requiere un adaptación a todo el planteamiento como docente. Hay una carga enorme de trabajo añadido, hay mucha burocracia y documentación que cubrir, muchas sesiones de vigilancias de patio...

– ¿Y los alumnos?

–Son los verdaderos protagonistas, y son los que se merecen el aplauso general de todos nosotros. Fueron los que primero asumieron las medidas de higienes y seguridad, en organizarse para entrar y salir, estar en el aula, no compartir sus cosas.... Son un ejemplo a seguir para toda la sociedad en el proceso de adaptación a la pandemia. Aprendieron a estar en el patio siempre con sus compañeros de clase, en espacios limitados y lo cumplen a rajatabla. El alumnado ha demostrado que son superhéroes en la adaptación son unos todoterreno. El proceso de adaptación ha sido positivo dentro de todo ese protocolo hay un funcionamiento normalizado entre comillas, falta ese pequeño lazo de relación social más estrecho que se tenía antes en toda la comunidad educativa.

–¿Están preparados para las nuevas formas de educación vía online?

–Nos falta mucho camino por recorrer, para el profesorado, alumnado y familias. Nos falta infraestructura y dispositivos capaces de soportar esa formación, primero en el centro para trasladarla online. Unas veces funciona la red y otras no, apenas tenemos dispositivos para que pueda usarlo todo el alumnado. A pesar de esas carencias, ya el curso pasado durante el confinamiento pusimos en marcha a través de Teams equipos de docencia y todo el alumnado está familiarizado con esa aplicación.

–¿Cómo está siendo la colaboración con las familias en este proceso?

–Excelente. Se han adaptado perfectamente a la normativa del plan de contingencia para no entrar en el centro, respetar el horario de entradas y salidas, que es escalonado, para no acudir al colegio sin comunicarlo previamente. Las tutorías se hacen a través de Teams y también las reuniones generales. Nos falta esa relación que teníamos antes en el desarrollo de actividades complementarias, y ese contacto estrecho con las familias casi a diario, que se irá recuperando poco a poco.