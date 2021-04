Más de dieciséis años tardará el Ayuntamiento de Avilés en recuperar la inversión de 1,9 millones de euros en la compra del edificio de la Fundación Metal en el parque científico tecnológico Isla de la Innovación, ocupado desde 2014 por uno de los centros de investigación de la multinacional ArcelorMittal. Una vez asumida la propiedad del inmueble, el Consistorio suscribirá una concesión a veinte años con la compañía (15 años, con opción a una prórroga de otros cinco), que pagará un alquiler mensual de entre 12.000 y 13.000 euros por su uso. “El canon nunca puede ser inferior al 6% del coste de venta del inmueble, por lo que se situará entre 12.000 y 13.000 euros mensuales”, explicó ayer en el Pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Avilés el concejal de Promoción Económica, el socialista Manuel Campa, quien destacó la relevancia de la adquisición al poder contar el Consistorio con “un edificio propio en pleno parque científico tecnológico”, que además “puede servir como punta de lanza para la atracción de nuevas industrias”. Según los cálculos municipales, la compra quedará amortizada en 16,7 años. A partir de entonces, el inmueble, que tiene una vida útil de 35 años (ya ha cumplido diez) empezará a generar beneficios para las arcas municipales.

El PSOE y Ciudadanos dieron ayer luz verde a la resolución del derecho de superficie y liquidación del edificio de la Fundación Metal, trámite indispensable para su compra por 1,9 millones con cargo al remanente. Lo que aprobaron concretamente fue entender resuelto el derecho de superficie adjudicado a la Fundación Metal Asturias por un incumplimiento parcial imputable a la entidad adjudicataria, aprobar la liquidación del contrato por importe de 1.902.852,39 euros y extraer de la liquidación el importe correspondiente al valor de la hipoteca pendiente de pago en el momento de la formalización de la escritura de extinción del derecho de superficie, para que el inmueble revierta al Ayuntamiento libre de cargas y gravámenes. Una vez se notifique el acuerdo plenario, se abrirá un plazo de alegaciones de 10 días hábiles. De no haberlas, la propuesta se entenderá como definitiva. Carmen Pérez Soberón, concejala de Ciudadanos, destacó que esta adquisición favorece la continuidad en su ubicación del centro “New Frontier” de Arcelor, puesto que “hasta ahora estaba en posición irregular porque se estaba incumpliendo el acuerdo” suscrito en su día “entre el Ayuntamiento y la Fundación Metal”.

El resto de grupos (Cambia Avilés se abstuvo y el Partido Popular y Vox votaron en contra) cuestionaron cómo ha gestionado el Consistorio el cambio de manos del edificio, llamado a formar a la cantera del metal asturiano y que se acabó alquilando a ArcelorMittal a raíz de la crisis de la Fundación Metal, que emprendió en 2019 la renuncia al derecho sobre la propiedad. “No tiene ningún sentido que sabiendo que no se estaba cumpliendo el contrato con los objetivos de formación, no se hubiera hecho alguna otra gestión para poder frenar ese incumplimiento. A día de hoy ya no queda otra opción más que esta. Esperamos que este proceso sea lo menos dañino posible para la ciudad”, señaló Llarina González, concejala de Cambia Avilés (CA). Desde el PP y Vox cuestionaron que la Fundación Metal se haya estado beneficiando del alquiler que viene pagando la multinacional desde 2014 (“6.000 euros mensuales”). “El remanente va a cubrir todos estos años de negligencia. Es la Fundación Metal la que ha estado ingresando dinero, no este ayuntamiento. Ese edificio no ha aportado nada a la ciudad, es una patata caliente. Tengo dudas de que se solucione con esto, ojalá sea así”, apuntó la portavoz del PP, Esther Llamazares. “Se cedió esa parcela para un centro de formación o cualificación profesional, no para que la Fundación Metal se enriqueciese. Estamos hablando de 350.000 euros de enriquecimiento injusto”, añadió su homóloga en Vox, Arancha Martínez Riola.

Ocho horas duró el Pleno ordinario de abril, que comenzó con felicitaciones de la Alcaldesa a la concejala del PP Estefanía Rodríguez por su reciente maternidad y en el que el PSOE y los grupos que apoyaron el presupuesto del PSOE (CA y Cs) dieron luz verde a la incorporación de 5,8 millones del remanente de 2020 al presupuesto para financiar 14 actuaciones, entre ellas la culminación de la compras de los edificios de la Fundación Metal y de la antigua sede de Correos de la Ferrería (futura sede del Conservatorio “Julián Orbón”). A ayudas directas a autónomos se destina un millón. La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, agradeció la “predisposición” de Cs y CA para lograr un acuerdo que “va a a permitir dar una mayor cobertura a las necesidades que se han planteado a lo largo de esta crisis” y defendió la compra del edificio de la Fundación Metal: “Ahora es el momento porque existe capacidad financiera. No es solo un gasto, es una inversión”.

La confluencia celebró el acuerdo, en el que fue fundamental la reserva de un fondo para las emergencias sociales y económicas que puedan ir surgiendo en los próximos meses. “En esta ocasión sí se han considerado nuestras propuestas, como el aulario del Quirinal, la mejora de la accesibilidad en la Casa de Cultura, la intervención en Valgranda o la senda de Miranda. Esperemos ver reflejadas más adelantes nuestras ideas de dinamización cultural y poder seguir haciendo propuestas”, expuso la portavoz de Cambia, Tania González. La formación naranja, que comparte la postura prudente del gobierno con el uso de los 17,6 millones del remanente municipal, defendió la compra de sendos inmuebles, (“Hay que aprovechar y ser pragmáticos”) y valoró que se recupere el presupuesto de Festejos y Mercados. En contra de ese uso de los ahorros municipales están el Partido Popular (PP) y Vox, recelosos por las adquisiciones patrimoniales al considerarlas “innecesarias”. Los populares hablaron de “trampa”. “Nosotros hemos reivindicado las ayudas a autónomos pero incluyen tres millones para comprar dos edificios. Lo de Correos es innecesario y lo de la Fundación Metal no es para recuperar una inversión, sino para encubrir una nefasta gestión del equipo de gobierno a lo largo del tiempo”, criticó la portavoz del PP, la edil Esther Llamazares.

En Vox se sienten “castigados” por haber quedado fuera de la negociación del remanente. “Nos sentimos presos de la manera en que se hace esta votación. Hay partidas que votaríamos a favor”, criticó la concejala Arancha Martínez Riola, que planteó sin éxito en la Comisión de Hacienda previa al Pleno votar por separado el uso del remanente para inversiones y para la compra de bienes patrimoniales.

En la sesión plenaria trascendió que no está previsto que se nombre al nuevo director del Conservatorio en lo que resta de curso. La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, explicó en respuesta a una interpelación del PP que la incorporación se producirá con el inicio del nuevo curso, en septiembre. Son tres los candidatos al puesto, entre ellos el avilesino que lo ocupó en los últimos años, Carlos Galán (lo abandonó al haber sobrepasado los dos años en comisión de servicio, como falló un juez).

Fueron seis las mociones que se debatieron ayer en el salón de plenos y tres las aprobadas: la que planteó Cambia Avilés para instar al Gobierno de España a realizar una auditoría de cuentas de la Seguridad Social, la de Ciudadanos en defensa de deducciones fiscales para los celíacos y la creación de un censo de afectados por esta enfermedad en Asturias y la del PP sobre la eliminación de la lista de espera del Centro Base de Valoración de Avilés.

No consiguieron apoyos suficientes la que plantearon los populares sobre el sector pesquero y las de la confluencia sobre la conocida como “Ley Trans” y la relacionada con la memoria histórica (en defensa del mantenimiento del cambio de nombres del callejero de Oviedo, un debate que generó momentos de tensión entre las portavoces de Cambia Avilés y Vox).

Por otra parte, el Pleno aprobó ayer definitivamente el estudio de detalle de la ampliación de la residencia de mayores “Casa Larrañaga” (con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos; y las abstenciones de Cambia Avilés y Vox). El 8 de abril se emitió el informe técnico favorable a la aprobación definitiva del documento, si bien está condicionada a la introducción de una serie de cambios en el proyecto que emanan del dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio.