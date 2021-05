La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra el Ayuntamiento de Avilés, según la portavoz del PP de Avilés, Esther Llamazares, por dejar sin labor desde 2017 a un empleado público laboral fijo con el cargo de coordinador de programas europeos. “Este trabajador lleva años anulado en este Ayuntamiento, sin ninguna competencia, vacío de funciones. Lo único con lo que cumple el Ayuntamiento de Avilés es con pagarle el sueldo. Estos nos lleva a preguntarnos: ¿Qué está haciendo este Ayuntamiento con los recursos públicos? Ya denunciamos en distintos ámbitos el despilfarro municipal, pero en este caso la gravedad es aún mayor: se paga a un trabajador para humillarlo, para no permitirle trabajar, para que no desarrolle ninguna función, desaprovechando los recursos que esta persona puede poner a disposición de Avilés. Y sin embargo, se vuelve a tirar dinero público con la contratación externa de una empresa a la que se le han adjudicado distintos proyectos para realizar el trabajo que debería estar realizando este trabajador”, manifestó la popular.

Desde la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) vertieron críticas similares: “Ha quedado demostrado que Manuel Campa (concejal del gobierno del PSOE y actual primer teniente de alcalde) ha impedido al empleado municipal la actividad y el trabajo normal en su unidad, no ha trasladado ninguna línea de trabajo al coordinador, no ha respondido a los mensajes enviados sobre la ejecución de proyectos europeos en el Ayuntamiento, no ha atendido a los informes que éste le presentaba y no ha mantenido reuniones con él durante estos años”, esgrimió Marco García, que recordó que Campa es el edil responsable de Programas Europeos por delegación de la alcaldesa, Mariví Monteserín. Ante estos hechos, la CSI advierte, como el PP, del procedimiento administrativo sancionador abierto por Inspección de Trabajo. “El gobierno del PSOE está despidiendo a empleados públicos en base a supuestas razones objetivas que no se aclaran y, por lo tanto, no existen. Y está aumentando sin control el número de empleados eventuales y anunciando nuevos contratos externos”, criticaron.