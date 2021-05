La Escuela municipal de Música de Corvera iniciará el próximo martes, 1 de junio, el periodo de matriculación para el curso 2021/2022, que dará comienzo el próximo mes de septiembre. Como en anteriores cursos, se fijan dos plazos: del 1 al 11 de junio estará abierto el plazo de renovación de matrículas para el actual alumnado del centro y del 14 al 25 del mismo mes podrá formalizar sus inscripciones el alumnado de nuevo acceso.

El centro finalizará las clases el 25 de junio. Debido a la situación sanitaria, no obstante, los habituales conciertos de fin de curso se realizarán a puerta cerrada, la semana del 14 al 18 de junio. “Dadas las actuales circunstancias, la rscuela, como no puede ser de otra manera, ha decidido primar la seguridad por encima de todo. No obstante, el alumnado actuará en el salón de actos de centro sociocultural subiendo al escenario por tramos horarios, en grupos reducidos. Se harán de público entre ellos mismos para recuperar, en parte, las sensaciones de tocar en un auditorio y se grabarán los recitales para luego compartirlos con las familias”, anunció Jorge Suárez, concejal de Cultura.