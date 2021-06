El exlíder de la Ucayc y exdil del PP, Quirós, único candidato de Cs en Avilés

Daniel Quirós, expresidente de la Ucayc y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Avilés, será el nuevo coordinador local de Ciudadanos. Su candidatura es la única que se ha presentado para dirigir el partido en el plazo marcado por la formación. La otra aspirante, Ceila Fernández, renunció ayer mismo a presentar candidatura pese a que optaba a tomar las riendas del partido, después de la crisis que llevó a la disolución de la dirección local tras varias dimisiones, entre ellas la suya como secretaria de la junta local.

Fernández había anunciado que presentaría una candidatura “de renovación, que mire al futuro y no al pasado y a los retos que tiene pendientes Avilés”, pero finalmente ha decidido desistir.

Su renuncia allana el camino a la denominada candidatura alternativa, auspiciada por el portavoz municipal, Javier Vidal, al ser la única presentada. Ceila Fernández denunció los intentos de Vidal por imponer a cuatro concejales en la lista, a lo que ella se opuso y motivó que el portavoz terminase por impulsar la presentación de otro candidato.

“No quiero ser parte de una nueva lucha de poder con el portavoz municipal”, aseguró Fernández en un escrito en el que explica los motivos de su renuncia, principalmente por las discrepancias con Vidal, quien pretendía integrar en la candidatura a cuatro ediles, algo “que no permiten los estatutos del partido”. Fernández afirma que las tensiones generadas por su negativa a aceptar esa imposición llevaron a que el entorno del portavoz municipal plantease una candidatura alternativa.

Su relato arranca en el momento en el que decidió dimitir como secretaria de la anterior directiva, “libremente, sin que nadie me lo pidiera”. “Lo hice por mis discrepancias y desilusión con el modelo liderado por el excoordinador, José María Roces, y tras el abandono de dos personas de su máxima confianza”, asegura. Después, señala, se puso “a entera disposición” del partido “para seguir trabajando por Avilés”.

Tras la disolución de la directiva y al abrirse la convocatoria de nueva directiva, Fernández se planteó presentar candidatura, “animada por algunos militantes y cargos institucionales, entre los que se encontraba Vidal”.

Asegura que “el primero en mostrarme su apoyo fue él: me dijo que ‘era su candidata y la persona más adecuada para coordinar la agrupación".

Sin embargo, ese apoyo terminó por torcerse. Tras contactar con algunos militantes que consideraba que encajaban con su modelo, Fernández entregó una pequeña lista de candidatos al portavoz municipal, quien le había expresado su aspiración de conformar una candidatura de consenso. “Tras una breve conversación, Vidal mostró su disconformidad a que algunas personas se integraran en mi proyecto, me proporcionó su propia lista vía whatssap y me trasladó su intención de que cuatro concejales del grupo municipal formaran parte de la candidatura”, relata.

Ese es el momento, señala, en que se rompieron los puentes entre ella y Vidal. A partir de entonces las conversaciones entre ambos se producen “a través de una tercera persona”, quien le traslada que dada su negativa a aceptar la propuesta de Vidal se presentaría una candidatura alternativa.

“Es una candidatura que el propio Vidal –en la sombra– ha presentado y de la que he tenido noticias porque una de las personas a las que había propuesto que formaran parte de mi lista, y que declinó la invitación por falta de tiempo y porque no reside en Avilés, me comunicó que sí aceptó la propuesta de Vidal para ser coordinador de la directiva”.

Ante esta circunstancia, Fernández optó por no postularse como coordinadora. Entiende que agotó “todas las posibilidades de negociación”. Y responsabiliza a Javier Vidal de “la crítica situación en la que se encuentra el partido, por su ambición y deseo de controlarlo todo desde la retaguardia”.

“No quiero ser parte de una lucha de poder; no es mi estilo ni mi objetivo. Tampoco lo son la confrontación y la conspiración”, señala. Fernández, quien se compromete a “seguir trabajando como una militante más, con lealtad y humildad”, pero sin “imposiciones, ni amenazas”.

Votación telemática

Vidal respondió ayer mismo asegurando sentirse decepcionado por que la persona que fue secretaria de la Junta Directiva a propuesta de Roces: “Me molesta la gerontofobia que se desprende de diversas manifestaciones públicas y privadas”. El portavoz municipal negó el poder en la sombra que se le atribuye, “que ni tengo ni quiero. Lo único cierto es que intenté ayudarla a elaborar una candidatura de consenso y quiso imponer a su gusto a todos los miembros”.

Y concluyó diciendo que, si de verdad se quiere renovar el partido, “hay que dar entrada a caras nuevas y con prestigio social”.

Quirós está acompañado en la lista por el ex coordinador del grupo local en Corvera, José María Sarabia que ejercerá como secretario, y Manuel González Rubio, que será el enlace institucional.

El próximo lunes los afiliados de Ciudadanos en Avilés celebrarán asamblea para elegir a la nueva Junta Directiva de la agrupación.

El encuentro será telemático y los afiliados con derecho a voto (25) solo podrán elegir entre una candidatura al no haberse presentado más listas a la convocatoria.