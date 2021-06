La abogacía aplaude la octava sala en Avilés: “Aliviará la carga de trabajo actual”

“Permitirá abordar la posibilidad de desdoblar los juzgados” Andrés Bermúdez - Delegado en Avilés del ICAO

Bermúdez valora también la ampliación del Palacio de Justicia “cuyas instalaciones hace tiempo que se han quedado pequeñas para el número de personas que acogen diariamente”. “La ampliación era algo necesario con independencia de la creación de un nuevo juzgado, pero ahora resulta una actuación imprescindible”, recalca. Opina igual Fernández Arango, letrado avilesino: “Estoy de acuerdo con el proyecto, me parece bien todo lo que sea para mejorar y agilizar la justicia”. Y coincide asimismo el también abogado Juan Luis Mancisidor: “Es una buena noticia en la que todos estábamos de acuerdo. Los juzgados de instancia e instrucción llevan los temas civiles del partido judicial de Avilés, Corvera, Castrillón, Gozón e Illas, lo que supone casi 130.000 habitantes, más que muchas capitales de provincia. Y la jurisdicción civil está muy saturada al no haber Juzgado de Familia. Instancia 5, además, lleva Violencia sobre la mujer, por lo que no se puede ocupar de otros temas civiles como si fuera un Juzgado más de instancia”.

El abogado Manuel Barba incide asimismo en el beneficio de impulsar la sala número 8 en Avilés: “Me parece estupendo para descongestionar, por ejemplo, la carga del trabajo del Número 5, que además de ser juzgado mixto, instancia e instrucción, también gestiona y resuelve los asuntos de violencia de género”.

Según explicó anteayer Jesús Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en una visita al edificio judicial de Marcos del Torniello, la sala número 8 “responde a una necesidad de atender el incremento de la litigiosidad sobre todo en materia civil en Avilés”. En una visita anterior a la ciudad admitió que con ocho Juzgados “se podría analizar si es factible la división de jurisdicciones, de modo que unos Juzgados (sugirió tres) se dediquen solo a labores de instrucción y otros (los cinco restantes) a tareas de primera instancia”, pero a renglón seguido expresó sus dudas de poder avanzar en ese modelo: “Va muy justo con ocho, si fuesen nueve Juzgados estaría más clara esa posibilidad”. Del mismo modo, el presidente del TSJA dijo que ve “complicado” dedicar un solo Juzgado a violencia de género, pero sí que remarcó que con una vez logrado el deseado objetivo de ganar un Juzgado en Avilés “el reparto de tareas entre más salas facilitará y aliviará el trabajo de todas”.

La puesta en marcha de la sala número 8 en Avilés, prevista para antes de que finalice el año, conllevará la ampliación del edificio aprovechando la zona de aparcamiento. La previsión es trasladar algunos servicios auxiliares, como el de clínica médico-forense o el de los equipos psicosociales, aunque esta solución se considera a día de hoy “poco operativa”.

En el diseño de las instalaciones adicionales están trabajando ya los servicios técnicos de Justicia y los del Ayuntamiento. La Viceconsejera de Justicia del Principado, Encarnación Vicente, avanzó que el Gobierno regional “está buscando” un local cercano para reubicar algunas oficinas que tienen que dejar espacio para el nuevo Juzgado que se ha habilitado y que contará con ocho funcionarios adscritos a él, aunque esto último aún lo tiene que decidir el Ministerio de Justicia como informó este diario.