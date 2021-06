La FP despliega en Avilés una oferta de seiscientas plazas para el próximo curso

Informática, Mantenimiento Industrial, Soldadura/Calderería y Mecanizado son los ciclos formativos estrella para el próximo curso en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Avilés, el antiguo instituto Suanzes de la calle Cervantes. Y tienen esa condición estelar, tanto por los altos porcentajes de inserción laboral que registran sus alumnos –del orden del 50 al 100 por ciento, según los casos– como por la alta demanda que generan, en buena medida porque los estudiantes buscan maneras eficaces de hallar empleo y la Formación Profesional tiene fama de ser una de ellas.

El centro avilesino de FP de Avilés, uno de los mayores de Asturias, oferta para el próximo curso ésos y otros seis ciclos formativos (en los grados medio y superior) además de formación básica en las familias profesionales de Imagen Personal y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

En total, unas 600 plazas a cubrir a partir del 21 de este mes, que será cuando se abra la fase ordinaria del periodo de admisión. Este periodo (que será presencial) concluye el 7 de julio y posteriormente, y una vez descontadas las plazas que se asignarán a los repetidores, se abrirá un segundo periodo de inscripciones en el mes de septiembre para rellenar los posibles huecos disponibles. La ratio de las aulas de primer curso de cada ciclo formativo es de 30 alumnos.

Los ciclos formativos que oferta el CIFP Avilés, además de los más codiciados por sus indices de inserción laboral, son: Administración y Gestión (grado medio y superior), Electricidad y Electrónica (grado medio y superior), Edificación y Obra Civil (grado superior), Química (grado medio y superior), Transporte y Mantenimiento de Vehículos (grado medio y superior) e Imagen Personal (grado medio).

El director del centro, Luis Fernando Gijón, comenta que siendo cierto que algunos de los ciclos formativos que imparte el CIFP Avilés tienen altos índices de inserción laboral –básicamente son los que coinciden con las necesidades de mano de obra que manifiestan las empresas, en especial las del sector industrial– “la elección de uno u otro ciclo no debe condicionarse solo a la variable de si tiene buena o mala salida profesional, porque de poco o nada sirve que una persona estudie para informático si lo que le gusta es la mecánica”. En opinión del director, “el fracaso escolar surge tanto porque a un alumno no le gusta estudiar como por el hecho de estudiar lo que no le gusta”.

Desde su experiencia docente en un reputado centro de FP, Luis Fernando Gijón llama la atención en estos días previos al inicio de la inscripción para el curso venidero sobre otros condicionantes que influirán en la facilidad con la que un alumno formado en cualquier materia encontrará trabajo con mayor o menor dificultad: “La actitud, la aptitud, la vocación, la responsabilidad y el grado de aprovechamiento de las prácticas que se realizan en las empresas –verdadero escaparate de la valía del candidato a ser empleado– son tanto o más determinantes que el currículo académico”.