Luis Fernández-Vega: “Salinas y su iglesia ya forman parte de mi vida”

“Salinas y esta iglesia forman ya parte de mi vida”, manifestó. “En estos tiempos ciertamente difíciles que nos ha tocado vivir, pocas cosas parecen más necesarias que el sosiego, la reflexión, la búsqueda de algunas certezas y la esperanza”, señaló para destacar después que “lo más emotivo” para él es la juventud que rodea y ha impulsado la creación de la Cofradía.

“Cuando llevamos tantos meses de incertidumbre, de temor, de sufrimiento, vuestro tesón es un maravilloso ejemplo para todos”, enunció. Fernández-Vega rememoró sus veranos en la casa familiar de Ceceda en la que “si algo rompía la alegre monotonía de aquellos días era precisamente la celebración de la Virgen del Carmen, que supuso mi primera relación consciente y práctica con lo que, hasta entonces, sólo entreveía a través de los libros y clases de religión”.

Luis Fernández-Vega, médico oftalmólogo, no se olvidó de su desempeño profesional. “Mi profesión es la medicina y he vivido siempre rodeado de médicos y de su espléndida formar de entender su vocación (...). En este tiempo la fe me ha ayudado a no desfallecer, a seguir luchando, a buscar la luz al final del camino. Fue también un médico insigne, el doctor Gregorio Marañón, el que afirmó que la ciencia no puede ni podrá nunca explicarlo todo”.

La pandemia y los días vividos en el mundo por el covid no escaparon en la intervención del pregonero. “En estos tiempos del desencanto posmoderno y, cuando algunas señales negativas pudieran asomar sobre nosotros, quiero reiterar que mi pregón es, sobre todo lo demás, un canto a la esperanza”, manifestó el presidente de la Fundación Princesa.

“Muchas cosas, algunas muy importantes”, convino en señalar, “han cambiado a lo largo de estos meses. Otras se han detenido y no sabemos cuándo y cómo volverán a caminar de nuevo. La suspensión de actos como el que hoy nos reúne ha sido una dura prueba para todos. Pero también nos ha enseñado muchas cosas: la importancia de mantenerse unidos, el valor de la solidaridad, la fuerza del compromiso cívico, la necesidad de ser responsables hasta en los mínimos gestos cotidianos...”.

La esperanza en el futuro fue la apuesta de Fernández-Vega antes de cerrar su intervención. “Con tesón, con convencimiento, con esperanza. Inspirados por ella, protegidos por la Santísima Virgen del Carmen, estoy seguro de que también todos nosotros conseguiremos alcanzar una vida mejor, un futuro mejor, el sueño de una existencia verdadera y en plenitud”, concluyó.

Nuevos miembros en el libro de honores de la entidad

La Cofradía Nuestra Señora del Carmen de Salinas abrió ayer los actos de la festividad de la patrona de la localidad con el pregón a cargo del presidente de la Fundación Princesa de Asturias, Luis Fernández-Vega.

Asimismo, en el acto celebrado en la iglesia parroquial de Salinas se presentó el cartel de las fiestas que tendrán lugar el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen y que ha sido realizado por el artista avilesino Ramón Rodríguez, que dirigió la Escuela de Cerámica y el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) de Avilés.

La Cofradía que preside Lucas Oraá impuso las medallas de cofrades de honor a Fernández-Vega y al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. El terceto de cuerda y flauta “Ensemble 4.70” y el bajo Celestino Varela ofrecieron posteriormente un concierto.

Tras finalizar el acto, que presentó el secretario de la Cofradía, Juan García Rodríguez de la Flor, Luis Fernández-Vega, Jesús Sanz Montes y la primera pregonera de las fiestas y cofrade de honor, María Teresa Álvarez, firmaron en el libro de honor de la Cofradía Nuestra Señora del Carmen de Salinas. La próxima cita con la Virgen será el 16 de julio.