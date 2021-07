"Ron" es un cachorro de Fox terrier que vive con sus dueños en una casa de San Martín de Laspra. Salió de su territorio por la mañana detrás de otro perro y fue encontrado por unos niños en Piedras Blancas. Los pequeños movieron Roma con Santiago para dar con el paradero de sus dueños y lo primero que se les ocurrió fue preguntar a la Policía Local. "Allí les dijeron que lo volvieran a soltar pero los niños no lo querían abandonar en la vía pública a pesar de que sea el consejo de la autoridad competente", manifestaron desde la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias. Los pequeños, no contentos con la negativa de la policía, preguntaron en veterinarios y también a la Guardia Civil, que les remitió de nuevo a la Policía Local de Castrillón. "Les dijeron además que no tenía chip", añadieron desde la protectora. Finalmente, los niños fueron preguntando a los vecinos y por fin, dieron con sus dueños. Una publicación en la red social Facebook abrió las puertas para el final feliz.

Los comentarios de los vecinos en esa red social alabaron el gesto solidario de los niños y afearon la manera de actuar de la Policía. Los niños llegaron incluso a comprarle una correa al can.

El dueño del can replicó que "Ron" si tenía chip "puesto desde que tenía dos meses". "Pero cómo puede decir la Policía a unas niñas que suelten el perro, ni ayudan a las niñas, ni al perro ni al propietario", abundó el dueño del Fox terrier

La responsable de la protectora, Alejandra Mier, denunció además que las afirmaciones de los agentes a los menores con respecto a la pérdida del can "es la forma de funcionar de la Policía Local de Castrillón".