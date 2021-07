Cinco medallas y cuatro jugadores: el triunfo del tenis de mesa avilesino

“Ha sido muy duro, pero el sacrificio tuvo su recompensa”, coinciden, con la raqueta todavía en la mano, los avilesinos María Paz Cordo, Sonia López, Carlos Monforte y Juan Carlos Paramá, que acaban de regresar de Antequera con cinco medallas para el Club Avilés Tenis de Mesa.

Llevan años practicando esta afición. “En el primer baile que tuve con mi mujer ya le pregunté si le gustaba el tenis de mesa y ahora programamos nuestras vacaciones en función de los mundiales. Esto suele venir de familia, cuando los padres juegan, los hijos normalmente también”, declaró Paramá.

En equipos femeninos, María Paz Cordo y Sonia López se proclamaron campeonas de España tras vencer al San Sebastián de los Reyes, al Ateneu, al Finisterre y tan solo ceder un empate con el Centre TT de Barcelona.

En individuales se enfrentaron una a la otra. Mari Paz ganaba a su amiga, Sonia López, y se hacía con su cuarto título de España. Sin embargo, López protagonizó una anécdota histórica ya que ella consiguió la primera medalla del club en un campeonato de España hace 35 años, cuando aún era infantil, y ahora lo ha vuelto a lograr.

“No lo esperaba porque llevaba mucho tiempo sin entrenar. Además, me convocaron con 48 horas de antelación. No me lo esperaba para nada y fue muy emocionante porque es mi club de toda la vida y tengo un vínculo muy fuerte”, indicó la jugadora.

En equipos masculinos, Carlos Monforte y Juan Carlos Paramá se clasificaron para semifinales y consiguieron el bronce. Empataron con el Centre TT de Barcelona y vencieron al Hispanidad. “Íbamos justos porque ganamos por un juego. Había posibilidades de ganar, pero jugábamos contra gente muy buena, entre ellos el campeón de España y era muy difícil. Alguno había ido incluso a las Olimpiadas. Nos conformamos con el bronce”, afirmó Carlos Monforte.

Los cuatro consideran que estos logros favorecen al club en su conjunto. “Le damos más visibilidad”, opina Sonia López. Aunque haya sido un campeonato duro debido a las altas temperaturas y porque no se permitió la entrada de público, los cuatro avilesinos están muy orgullosos del resultado. “Ha sido muy duro, pero el sacrificio compensa”, concluye Paramá.

El club se fundó en 1983. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Avilés propuso a Juan Carlos Paramá, por aquel entonces entrenador de la Atlética Avilesina, la formación de una Escuela Municipal. El entrenador aceptó y desde entonces no han parado de sumar éxitos. El último fue hace unas semanas en Antequera, Málaga, para disputar el campeonato de España. María Paz Cordo, Sonia López, Carlos Monforte y Juan Carlos Paramá lograron nada menos que cinco medallas, convirtiéndose en el mejor club de España.