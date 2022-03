Así actuarían los servicios de emergencia en caso de desastre químico en la comarca

Sirenas y más sirenas. Y, de repente, un helicóptero que sobrevuela la ría de Avilés. Las alarmas han saltado en las instalaciones industriales que el grupo Fertiberia tiene en Trasona: hay una fuga de amoniaco en el tanque que la empresa tiene en el polígono de la ría. Sin embargo, tanto las sirenas como el vuelo del helicóptero o la fuga son de mentira.

En la mañana de ayer se desarrolló un simulacro de activación del plan de emergencia exterior de la planta de fertilizantes corverana y fue un éxito. “Se ha efectuado todo dentro del tiempo que estaba previsto y la coordinación ha sido muy buena”, destacó la consejera de Presidencia, Rita Camblor, que es la primera autoridad del Principado en emergencias. Enfundada en una cazadora de los Bomberos de Asturias, valoró ayer el trabajo desarrollado entre las diez y las once menos veinte de la mañana en el entorno de la planta de fertilizantes y del polideportivo de Los Canapés, que se convirtió en el centro de recepción de las “víctimas” de la supuesta nube tóxica formada tras la hipotética fuga del depósito de Valliniello.

“Los servicios de emergencia son un orgullo para Asturias y este simulacro ha sido muy necesario. La buena coordinación que se ha tenido no ha sido nada fácil. Es difícil pero no imposible que tengamos un accidente en un futuro”, determinó Camblor, que cuenta con el 112 en su departamento. Precisamente, Óscar Rodríguez, el gerente de los Bomberos del Principado, resumió: “Este es un ejercicio no para nuestro lucimiento, si no para detectar fallos cuando llegue la emergencia”. Sobre esta misma línea se manifestó Jesús Alberto González, el director de la fábrica de Fertiberia: “Este tipo de simulacros sirve para verificar ‘in situ’ la coordinación de doscientas personas de distintos grupos para poder actuar en la misma línea”.

Camblor siguió el desarrollo del simulacro (la fuga, la alarma, el confinamiento de alumnos del colegio de Llaranes y de la sede de la Escuela de Arte en el PEPA) desde el gabinete de crisis establecido en las instalaciones del Servicio de Emergencias. González, por su parte, estuvo en uno de los salones de actividades del hotel Los Balagares. Los invitados a la actividad –la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; el alcalde de Corvera, Iván Fernández, entre ellos– siguieron la transmisión en directo de cada uno de los episodios de la supuesta emergencia.

“La operatividad del plan de emergencia exterior de la empresa, sobre todo en lo que se refiere a la efectividad en la toma de decisiones y coordinación entre todos los intervinientes, ha quedado perfectamente acreditada, por lo que todos debemos felicitarnos por los resultados”, aseguró Camblor.

El desarrollo del simulacro de activación del plan se tuvo que adaptar a la meteorología de ayer (amaneció lloviendo). “Estaba previsto trabajar con drones. Con respecto al helicóptero, es cierto que preguntamos al piloto si iba a poder volar y, al final, no hubo problema”, explicó la Consejera de Presidencia.

Camblor agradeció la colaboración prestada tanto por la población como por las empresas afectadas y es que en el ejercicio participaron las consejerías de Presidencia, Administración Autonómica, Industria, Salud y Educación; la Delegación de Gobierno; el Ayuntamiento de Avilés; la Guardia Civil; las policías Nacional y Local; varios servicios sanitarios como SAMU-Asturias y Cruz Roja; bomberos de la empresa Arcelor Mittal y voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Oviedo, Cabranes, Mieres, Siero, Llanera, Tineo y Cangas del Narcea.

“Para el grupo Fertiberia la seguridad es un valor. Hoy [por ayer] teníamos varios objetivos para probar y lo hemos hecho”, destacó González, cuando las sirenas se apagaron y todo volvió a la calma.