En la cúspide del talento juvenil

La avilesina Leticia Suárez Jurado (de 29 años) tuvo que pasar entrevistas, exámenes y pedirle una carta referencias a sus jefes para poder entrar a formar parte de un selecto grupo de jóvenes que están considerados como los más talentosos de España. Periodista de formación trabaja para una agencia de comunicación sueca, que tiene sedes por medio mundo. “Me da la impresión de que los jóvenes estamos cada vez mejor valorados, que nuestras opiniones son tenidas en cuenta”, señala.

El selecto club que la ha nombrado como una de las jóvenes más talentosas del país lleva por nombre “Nova Talent” y divide a los seleccionados en diferentes categorías. Ella está en una muy heterogénea que lleva por título “Entretenimiento, periodismo y comunicación”. Es la única asturiana de la lista y el reconocimiento no es una cuestión que se quede solo plasmado sobre un papel, todo lo contrario, ahora tendrá reuniones con los otros miembros de la lista con el objetivo de que la materia gris conozca a otra materia gris y puedan surgir nuevas oportunidades de negocio.

El funcionamiento de esta lista de jóvenes talentosos es también curioso. “No puedes presentarte, tiene que nominarte alguien que ya haya estado en la lista, a mí me nominó una persona que había ganado en una edición anterior”, explica. El proceso para entrar a formar parte del club fue largo. “Comenzó ya en noviembre, tuve que hacer varios test, entrevistas personales, pedirle a mis jefes que enviaran referencias sobre mi trabajo.... Y luego es un jurado el que te evalúa”, señala.

Había 1.600 candidatos. “Te preguntaban muchas cosas, sobre todo cuestiones relacionadas con la motivación del tipo qué cuestiones podrías aportar o las razones por las que destacaría en la lista”, explica.

Llegados hasta aquí es oportuno coger ese testigo y hacer la pregunta directamente ¿por qué destaca Leticia Suárez Jurado en la lista? Responde ella misma: “Mi valor diferencial es el de mi trabajo, ayudo a las empresas a comunicar en asuntos que son intangibles, a que se sepa el impacto que tienen sobre la sociedad”.

Otra pregunta: ¿cuáles son esos valores intangibles? “Antes los clientes solo se fijaban en el precio de los productos, ahora tienen en cuenta muchas más cosas como que la compañía sea respetuosa con el medioambiente y eso es importante que se sepa”.

La vocación del periodismo le viene desde niña. “De pequeña me veía como reportera de música, me gustaba ya mucho el periodismo. Ya en la carrera tuve una asignatura de comunicación empresarial que me encantó”.

En cuarto de carrera se fue de Erasmus a la República Checa y cuando volvió hizo un máster en una escuela de negocios. La estancia en el país del centro de Europa le permitió “conocer muchos países del entorno”. Nada más acabar el máster entró a trabajar en una agencia de comunicación, Llorente y Cuenca, para después pasar a la compañía L´Oreal.

“Allí aprendí muchísimo, fueron tres años muy intensos”, asegura. Luego pasó a la consultora Kreab, que es donde está trabajando ahora mismo.

Entre las obligaciones que tendrá ahora como una de las jóvenes más talentosas de España figura participar en sesiones de “coaching” (de entrenamiento), en diversos programas de desarrollo de oportunidades y en encuentros para conocer a jóvenes con unas capacidades similares. “Esto nos conecta entre nosotros, y nos ayuda a que nos conozcamos”, afirma.

La pandemia le ha permitido volver a fijar su residencia en Asturias gracias a que puede teletrabajar la mayor parte de su jornada laboral. “Fue lo único bueno que trajo el coronavirus, que las empresas cambiaron su mentalidad”, asegura.

Sobre los jóvenes sostiene que cada vez se les valora más: “Yo en mi empresa me siento bastante valorada, siento que se tiene en cuenta mi opinión. Hay jóvenes a los que se les escucha, como es el caso de Greta Thunberg (la activista sueca que lucha contra el cambio climático)”.

Donde no se ha sentido tan valorada es el Principado, de puertas hacia dentro de su comunidad autónoma. “Tengo la sensación de que hay mucho talento que está fuera de Asturias y que en la región no hay demasiadas oportunidades, por eso tienes que irte fuera a buscarlas”, concluye.