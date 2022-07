Analizan una petición policial para cambiar días libres por dinero en Castrillón

Los agentes de la Policía Local de Castrillón han solicitado cambiar por dinero los días de descanso que les corresponden por convenio cuando trabajan sábados, domingos o festivos. La cuestión tiene en ascuas a los agentes municipales, quejosos porque todavía no hay una resolución que satisfaga sus demandas. El gobierno de Castrillón aún no se cierra a la posibilidad, pero recalca que "requiere de un estudio pormenorizado".

Eso sí, fuentes municipales hicieron constar ayer que una de las razones por las que la petición policial no se llevó aún a efecto es que supondría un agravio comparativo con los trabajadores municipales de otras áreas en las mismas circunstancias; es decir, que también trabajan esos días no hábiles. Además, se remarca que el principio de acuerdo alcanzado inicialmente entre los sindicatos policiales y el concejal de Interior, Javier González, carece de los informes necesarios para su aplicación. No obstante, esta cuestión del cambio de días de descanso por dinero ya fue analizada en la mesa de negociación general, órgano en el que se debaten todos los asuntos relacionados con el personal municipal.

El Ayuntamiento de Castrillón no ha alcanzado aún una decisión en firme sobre la posibilidad de que los empleados públicos –no solo los agentes de la Policía Local– que trabajan durante los fines de semana y festivos tengan la opción de intercambiar el descanso que les corresponde por 160 euros al día, como inicialmente se había fijado en el preacuerdo entre los sindicatos policiales y el concejal de Interior.