«Avilés, una historia de mil años», la obra de Juan Carlos de la Madrid que resume a modo de biografía urbana los aconteceres de la villa desde la Edad Media hasta la actualidad, vive un nuevo hito al cumplirse 25 años de su primera publicación. Aquel libro que marcó un punto de inflexión en la narrativa de la historia local con perspectiva universal cobra de nuevo protagonismo con motivo de su reedición, completada y revisada, hasta este mismo 2022, para convertirse en publicación de referencia para todo tipo de lectores: desde investigadores a estudiantes y curiosos. Este próximo 8 de noviembre verá la luz en un acto público en el palacio de Valdecarzana en el que el autor estará acompañado por los también historiadores Vidal de la Madrid, Cristina Heredia y Pablo M. Corral, además de Fernando Álvarez Balbuena y la arqueóloga Otilia Requejo. Será un acontecimiento difícil de repetir para la historia de Avilés.

Es difícil encontrar una historia local comparable a este libro. No la hay en otras ciudades de Asturias y, con el enfoque y contenidos de esta obra, tampoco hay nada semejante en otros lugares. Los trabajos anteriores que llevaban el nombre de historia de Avilés están escritos en el siglo XIX, por personas que no eran historiadores profesionales (no existía esa profesión) y no pasan de ser estimables esfuerzos pioneros, pero, al fin, relatos de sucesos y noticias, trufados de mitos, leyendas y hagiografías y ordenados con el criterio subjetivo de cada autor. Este libro nació, hace ya veinticinco años, para renovar ese panorama con un estudio novedoso y absolutamente profesional. Desde que apareció su primera edición nada de lo escrito sobre Avilés ha sido igual. Los trabajos posteriores han seguido su esquema interpretativo. El de una narración completa, con manejo de un inmenso repertorio de fuentes, desde la arqueología a la web, un análisis moderno y un gigantesco esfuerzo de síntesis que lleva su narración hasta el año 2022.

Una de sus intenciones principales se ha convertido en el hilo conductor de todo el estudio: darle a la ciudad su lugar en la historia española y mundial. No es el clásico libro que se queda en los estrechos límites del lugar, sino más bien que, para llegar a una interpretación cabal, busca lejos las explicaciones que el localismo habitualmente desdeña. Desde lo local a lo universal y desde lo universal nuevamente hasta lo local. Puede decirse que este libro ha creado la historia de Avilés y que, por la misma razón, ya forma parte de ella.

Es, además, un relato ameno y original, enfocado desde varios puntos de vista que lo hacen avanzar sin repetirse. Cuatro maneras de contar la historia (de la ciudad, del puerto, de la emigración y de la arquitectura) que son seis en esta edición, al unirse la jamás contada historia de la conservación del patrimonio avilesino y una cronología que, en sí misma, es otra narración, mínima en sus detalles, pero densa en sus entradas. Esta edición, además, se acompaña por un nutrido arsenal de imágenes, que arropan al texto a lo largo de la mayoría de las páginas y que se despliegan en cuadernillos en color en varios lugares estratégicamente elegidos.

Esta estructura, que fue enorme novedad en su momento, se mantiene en el presente libro que, por lo demás, es muy diferente de las otras cuatro ediciones de la obra. Pero, si lo comparamos con la primera, sólo a ojo, encontraremos que dobla el número de sus páginas, convirtiéndose en algo muy distinto. En otro libro.

Lo que sí se mantiene es un estilo que lo hizo inconfundible desde el principio. Un nuevo modelo de historia local, con una redacción ágil y divulgativa, que combina una cierta vocación enciclopédica, como libro de consulta, con la de ser un relato que puede ser abordado, en cualquier época y en cualquier momento, como libro de lectura. Pensado para llevar la historia de Avilés a cuantos quieran interesarse por ella. Para que su historia quede lejos de interpretaciones oficiales, versiones únicas, círculos cerrados y viejos cenáculos, para ponerla al alcance de todo tipo de lecturas y toda clase de lectores: apoyo para investigadores, manual para estudiantes y guía para curiosos.

Un relato que se abre con el prólogo de Vidal de la Madrid, catedrático de historia del Arte de la Universidad de Oviedo y responsable, junto al autor de este libro, de la renovación de la historia local de Avilés, dando el salto, a finales del siglo XX, hacia la historia científica y profesional que esta obra resume y que nuevas generaciones de historiadores han empezado a transitar.

Es el mismo espíritu, abierto y profesional, que se ha buscado en la presentación de la obra, el próximo martes 8 de noviembre, cuando el autor y el prologuista se verán acompañados de dos jóvenes historiadores que han hecho importantes trabajos sobre Avilés, Cristina Heredia y Pablo Martínez Corral; un perfecto conocedor de la sociedad avilesina y su historia, Fernando Álvarez Balbuena; y la arqueóloga Otilia Requejo, responsable del muy numeroso patrimonio histórico de la Iglesia asturiana. Un acto en el que, además, estarán acompañados por Pablo León, director general de Cultura y patrimonio de la Consejería de Cultura, editora de la obra, que ha contado con la ejecución material de Ediciones Trabe.

Una presentación que, en sí misma, es un acontecimiento difícil de ver, el de la reescritura de un libro de historia local, veinticinco años después de su primera edición, que el autor presenta otra vez a sus paisanos en un cumpleaños, el de la obra, muy especial.

Es, en definitiva, la biografía urbana de Avilés, desde antes de la Edad Media hasta hoy. De principio a fin. Aunque el fin suponga salirse de la Historia y circular por el presente hasta el día mismo en que el libro entró en imprenta. Para que los lectores disfruten de más de mil años y casi mil páginas de una historia divulgativa, independiente y profesional.