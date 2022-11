La enseñanza del "Prestige" desde la Universidad: aproximar el buque a tierra para evitar catástrofe

"Un desastre como el del ‘Prestige’ podría volver a suceder y es importante estar preparados. Los accidentes forman parte del proceso de aprendizaje. Suceden, se resuelven (bien o mal), se estudian y se aprende". Quien así habla es el joven Pablo Méndez López, que en su trabajo fin de máster en Náutica y Gestión del Transporte Marítimo, realizó una análisis, valorado con un calificación de 9,6, sobre "El Prestige, la tragedia frente a la costa noroeste española".

Su tutor, el capitán pixueto con lazos familiares en la comarca, Luis Antonio García Martínez y el capitán avilesino Javier Menéndez Vázquez supervisaron la investigación y análisis del alumno. Ambos coincidieron en señalar lo "pertinente" del tema y el "gran interés" mostrado por el joven Pablo Méndez por la materia elegida, su "constancia" así como "valentía" en la elección de un asunto de actualidad, al cumplirse ahora 20 años de una tragedia sobre la que se han creado "muchas controversias".

En su estudio, Méndez López empleó el software OilMap del grupo RPS para realizar unas simulaciones en las que el buque "Prestige" era aproximado a la costa con la intención de minimizar el impacto de la polución partiendo de la teoría de "contaminar un poco para salvar mucho". La bahía de Corcubión fue uno de los lugares escogidos. Los resultados fueron muy positivos. "La mancha del vertido fue empujada hacia tierra por el viento y las corrientes. Con la ayuda de barreras y skimmers (aparatos para la recogida mecánica de un derrame de hidrocarburos en el agua), el vertido se pudo contener en la dársena del Puerto de Brens", relata en sus conclusiones.

Corcubión, Camariñas y Ferrol

Los otros dos escenarios de la simulación, además del lugar dónde el buque se fue a pique, eran Camariñas y Ferrol. De entre todos, el de Corcubión resultó más favorable para evitar una catástrofe ambiental. Así, en la simulación de ese emplazamiento se demostró que cuanto más se aproximaba el buque a tierra, menor era la polución debido a una menor dispersión del vertido, una mayor concentración y una mayor efectividad de barreras y skimmers. En todos los lugares se analizó el impacto medioambiental y socioeconómico que tendría el vertido, tratando de buscar cual sería el lugar óptimo para aproximar el buque combinando todos estos factores.

"Me impactó mucho escuchar recientemente cómo algunas de las personas involucradas en el accidente se reafirmaban sobre las decisiones que tomaron entonces", relata el recién titulado, que ahora continúa sus estudios en Logística. Se refiere Méndez López a quienes en 2002 defendían que Galicia no se podía quedar con todo el fuel, porque no era suyo y que era mucho mejor tener el chapapote repartido. "Fue un suceso sin precedentes en nuestro país", indica.

El vertido de unas 50.000 toneladas de crudo supuso una contaminación masiva. Con las herramientas empleadas para su trabajo fin de máster se constata, por un lado, la utilidad de un software de simulación para asistir en la toma de decisiones ante emergencias en el mar; en segundo lugar, el empleo de barreras y skimmers en el punto donde se hundió el buque hace ahora dos décadas resultó del todo ineficaz debido al estado de la mar y la extensión del vertido. Y, en tercer lugar, cuanto más alejado está un buque de tierra, mayor será la dispersión del producto contaminante.

Borrasca "Ernest"

"Cuando sucede un accidente como el del ‘Prestige’, una de las principales incógnitas a resolver es hacia dónde se va a mover la polución", detalla el nuevo titulado. Con el software OilMap es posible predecir hacia dónde va a ir, cuánta cantidad y en cuánto tiempo va a llegar. La simulación se hizo en condiciones semejantes pues coincidió con la borrasca "Ernest", muy similar a la del siniestro del "Prestige".

Ante la pregunta sobre si fue efectiva la operación de remolque del buque mar adentro, Méndez López es tajante: "La decisión tomada por el Gobierno de España fue un error; la polución se reduce significativamente al aproximar el buque a tierra", recalca Pablo Méndez. De las 15 personas involucradas en el operativo de los últimos días en el mar del "Prestige", solo seis eran partidarias de alejarlo de la costa. El barco se quedó sin máquina, a merced del mar, a unas 30 millas de Finisterre, el 14 de noviembre de 2002, se partió en dos y comenzó a hundirse cinco días después, tras un largo peregrinaje de consecuencias fatales: 2.980 kilómetros de costa afectados, 1.137 playas contaminadas, 450.000 metros cuadrados de roca contaminada y entre 115.00 y 230.000 aves marinas muertas.

La tesis de Méndez constata que de haber elegido una zona mayor de refugio, la dispersión del crudo habría sido menor. Es decir, "cuanto más protejamos a un buque en riesgo y más a resguardo lo pongamos, menores serán las consecuencias medioambientales de su vertido".