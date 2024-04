Avilés, faro del turismo: una firma prevé gestionar 100 apartamentos en dos años

El sector turístico alumbra en Avilés como un faro de oportunidades que atrae a inversores locales y también, cada vez más, extranjeros. Para gestionar estos activos, tanto propios como de terceros, y principalmente de promotores inmobiliarios y sociedades de inversión inmobiliaria, han emergido empresas como "Room Hábitat", que ya gestiona inmuebles rehabilitados para viajeros de corta y media estancia. Solo esta marca tiene en cartera a día de hoy cien apartamentos en diferentes edificios rehabilitados de Avilés; unos ya en uso –siete se ubican en la calle San Bernardo– y otros pendientes de recepcionar y que saldrán al mercado en un plazo máximo de dos años, entre ellos el Café Colón.

Si bien la cifra se antoja elevada, para Carlos Antuña, al frente de "Room Hábitat", no es tal: "Avilés es una ciudad que históricamente no tuvo mucha inversión en este tipo de equipamientos y la tendencia al alza del turismo lleva a esto, pero no se puede hablar de ‘boom’. Lo cierto es que sí hay proyectos, pero lo importante es que estos son escalonados y con tipologías diferentes, con lo cual la oferta se puede repartir entre diferentes tipos de clientes", explica el empresario, quien agrega: "Si hubiera en proyecto un equipamiento de 150 habitaciones tal vez habría un problema, pero los planes son realistas y para un público bien diferenciado: el que busca lujo, el familiar con hijos o el trabajador de media estancia".

En el caso de "Room Hábitat" los clientes son de dos tipos: por una parte, el cliente que encarga la gestión de su inmueble: el inversor. "Nosotros aquí tenemos sociedades de inversión nacionales que nos ponen sus inmuebles para rentabilidad y también empresarios chilenos, mexicanos y venezolanos que de una u otra forma tienen relación con Asturias. El segundo cliente son los propios visitantes que demandan los apartamentos turísticos de corta y media estancia para quedarse en Avilés a descansar.

Antuña considera que, aún con estos proyectos, los que en cuanto a gestión dependen de "Room Hábitat" y otros ajenos, como puede ser el futuro hotel de cinco estrellas gran lujo que se prevé abrir en 2026 en el palacete de Josefina Balsera, todavía no se ha tocado techo en cuanto a inversión inmobiliaria dedicada al turismo. "La ocupación media en Avilés está en torno al 67 por ciento; es decir, estructuralmente, de todo el equipamiento que hay en Avilés, el 67 por ciento está siempre ocupado. Entonces claro que tienen cabida nuevos proyectos de pocas habitaciones, no construcciones mastodónticas, que eso no se asumiría", explica. Y si inversor llama a inversor, turismo a turismo.

El promotor del hotel de gran lujo de Josefina Balsera, Fernando Artime, afirmaba días atrás que un equipamiento de estas características "es beneficioso para la ciudad". Y ponía como ejemplo San Esteban de Pravia, en el concejo de Muros, donde la apertura del Gran Hotel Brillante, de su propiedad, ha supuesto un revulsivo para el municipio, con importante peso turístico en el Principado. Opina de forma similar el también empresario Carlos Antuña: "El hecho de una que una ciudad tenga dos hoteles de cinco estrellas –el Meliá Palacio de Avilés, ubicado en el Palacio de Ferrera del siglo XVII y el de próxima construcción en La Merced–– llama la atención a cualquiera: si uno pone en el mapa, dos en el foco"

Dentro del sector turístico el segmento del lujo ha experimentado en los últimos años un gran aumento alcanzo los seis millones de visitantes, gracias a la inversión en innovación y la ampliación de oferta hotelera "premium", que ya alcanza los 370 alojamientos de lujo operativos en España. De menos estrellas, y para otro tipo de públicos, también hay alojamientos en la comarca avilesina, que ofrece asimismo pensiones, hostales, albergues y campings además de viviendas vacacionales y de uso turístico, cada vez más numerosas y gestionadas por particulares. Porque sin ser la gallina de los huevos de oro, la comarca sí es, a juicio de los empresarios, un faro que atrae al turismo.

La muralla medieval al desnudo, un nuevo revulsivo para la ciudad

El Ayuntamiento de Avilés prevé sacar a licitación próximamente el seguimiento arqueológico y el derribo de los edificios en la esquina del parque de El Muelle, en la calle La Muralla, para recuperar ese paño de la muralla medieval en este mismo año. La esperada vista parcial de la muralla de Avilés será posible previsiblemente a finales de 2024 y supondrá un nuevo empujón al turismo en la ciudad. El presupuesto para llevar a cabo el proyecto se sitúa en los tres millones de euros, de los cuales 2,1 corresponden a los fondos europeos Next Generation y el resto a inversión municipal.

