Trump no acepta que se acabe la broma

Hace cuatro años, los estadounidenses estaban tan aburridos que no se les ocurrió otra cosa que gastarnos una broma y votar a Donald Trump como presidente del Gobierno. Lo que vino luego fue que enseguida se dieron cuenta de que había sido una broma pesada que no solo no tenía gracia, sino que les perjudicaba a ellos más que a nosotros. Y, entonces intentaron disimular y hacerse los sorprendidos. Antes que nadie, los más altos cargos de la Casa Blanca, que se explayaron a gusto y llegaron a calificar al personaje elegido como “un jodido idiota”, “un pasmoso ignorante”, o “un cabeza de chorlito al que no puedes dejar solo un minuto porque sus conocimientos del mundo no superan los de un niño de 11 o 12 años”. Nunca ningún presidente de Estados Unidos había recibido tantas críticas, ni tan unánimes, desde la Casa Blanca. Fue como si confesaran que la broma se les había ido de las manos y el personaje un patán descerebrado que no alcanzaba ni para presidir una comunidad de vecinos.