Alvaro Pombo destaca su ADN santanderino y su "lealtad inquebrantable" a la ciudad

Santander ha celebrado este sábado su IV Gala de las Letras como reconocimiento y homenaje a los autores y para poner en valor la literatura y los libros en la sociedad. Durante el acto, Federico Lucendo Pombo ha recogido el Premio Honorífico a Álvaro Pombo, quien a través de una carta, ha dicho recibirlo "como si Santander me premiara por mi ADN santanderino y también, *por qué no decirlo?, por mi lealtad inquebrantable a la ciudad".

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha sido la encargada de leer la carta de Pombo, ha reivindicado el papel de la literatura para hacer "soñar con los ojos abiertos". En su discurso, Igual ha destacado que los libros dan la "posibilidad de crecer, de aprender, de despertar una curiosidad que no se apague nunca y dan más posibilidades a quienes los leen a la hora de vivir".

Tras afirmar que Santander cuenta con "una buena red de bibliotecas", ha recordado que recientemente se ha inaugurado la biblioteca de Cazoña y, en la actualidad, hay un proyecto en marcha para dotar de una nueva sede a la biblioteca municipal en el barrio de La Florida, donde también se está acometiendo la recuperación de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, "una joya a nivel nacional".

"Tenemos también en nuestra ciudad la sede de la Fundación Gerardo Diego, una referencia en nuestro país por su excelencia y rigurosidad", ha remarcado.

Los actores Sandro Cordero, Félix Corcuera y Laura Orduña han sido los encargados de conducir la gala, que ha incluido guiños al bicentenario de la publicación de 'Frankenstein', de Mary Shelley.

En la misma han estado presentes Marián Hierro, hija de José Hierro, y Yolanda Soler Onís, directora del Instituto Cervantes en Marrakech y ganadora del 'Tristana' y el Premio 'José Hierro' hace años.

Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido cuando ha subido al escenario Federico Lucendo Pombo, primo de Álvaro Pombo, que no ha podido estar presente para recoger el Premio Honorífico 'Ciudad de Santander'.

Previamente, la alcaldesa ha leído una carta enviada por el galardonado en la que ha recordado su última visita a Santander, este mismo verano, y cuyas vivencias le han hecho revivir sus recuerdos de todos los veranos de su niñez y juventud, "de subir en tranvía al Alta e ir a pie al Faro bordeando el fascinante acantilado entre la cercada finca de las Pérez y las rompientes del impetuoso Cantábrico".

"Este Premio honorífico que tanta ilusión me ha hecho es como si Santander me premiara por mi ADN santanderino y también, *por qué no decirlo?, por mi lealtad inquebrantable a la ciudad de Santander", ha reproducido Igual.

Por su parte, el Premio de las Letras lo ha recogido el poeta Marcos Díez por su obra 'Desguace', publicada en marzo de este año en la prestigiosa editorial Visor, y que fue reconocida con el Premio de Poesía Ciudad de Burgos.

HOMENAJES

En la gala de este año, además de entregar los premios literarios del Ayuntamiento, se ha recordado a Manuel Arce, Julio Maruri y José Ramón San Juan, fallecidos este año, y se ha rendido también un homenaje a Rosa Fernández Lera y Andrés del Rey Sayagués, que han estado al frente de la Biblioteca de Menéndez Pelayo en los últimos años y ahora se jubilan.

En esta edición, el premio 'Tristana' de novela fantástica ha recaído en Alfredo Baranda por el trabajo titulado 'Drácula. Apuntes biográficos'. Por lo que respecta al premio 'Alegría' de poesía, ha sido para Ana Sofía Pérez-Bustamante, por el poemario 'Sibilario'.