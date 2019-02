El Comité Executivu del PRC va aprobar güei dir a les xenerales

El partíu de Revilla presentóse en 1979 namás al Senáu, y en 1993 y 2011 a les dos cámares

El Comité Executivu del Partíu Rexonalista de Cantabria va aconceyar esti llunes, día 18, a les 20.30 hores, p'aprobar la propuesta del secretariu xeneral y presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, de dir a les elecciones xenerales del 28 d'abril.

El PRC presentóse en 1979 namás al Senáu, y en 1993 y 2011 al Congresu y al Senáu, ensin consiguir representación en nengún d'esos intentos. Na convocatoria de 2011, Revilla foi como cabeza de llista al Congresu y Francisco Javier López Marcano, secretariu xeneral del PRC en Torrelavega, foi candidatu al Senáu.

Revilla mostróse convencíu de que pela primer vez el partíu va tener representación nel Congresu y nel Senáu, lo que na so opinión sería "una gran noticia" pa Cantabria y "un blincu" pa les autonómiques y municipales de mayu.

Pol PRC nun pue dir como candidatu "naide" que sía miembru del Conseyu de Gobiernu de Cantabria, incluyíu'l mesmu Revilla, que yá designáronlo candidatu a la reelección como presidente de Cantabria nes autonómiques del 26 de mayu.

El líder rexonalista esplicó que son dos los factores polos que'l PRC va presentar a les xenerales. Per un llau, qu'un partíu "nun pue dexar les urnes" ensin la so papeleta a un mes de les elecciones autonómiques, porque crearía una "tracamundiu enorme" nos sos votantes; y, per otru, porque a la vista de lo asocedío na última llexislatura, con una "atomización tan grande" de partíos, "ún o dos diputaos puen ser definitivos".