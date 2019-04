El PRC asegura que será en Madrid "el partido de Cantabria" para que no estén solo los grupos vasco y canario

El candidato regionalista al Congreso de los Diputados, José María Mazón, ha asegurado que si resulta elegido diputado "no será el PRC", si no "el partido de Cantabria y el grupo cántabro", para que en las Cortes no estén solo "el grupo vasco y el grupo canario".

"No os vamos a defraudar, ni a vosotros, ni a los cántabros, os vais a sentir orgullosos cuando nos veáis en las tribunas", ha asegurado Mazón en un mitin celebrado anoche en Solares, donde el PRC ha presentado a sus candidatos a las alcaldías del Miera: Juanjo Perojo (Medio Cudeyo), Tarsicio Gómez (Miera), Francisco Asón (Ribamontán al Mar), Joaquín Arco (Ribamontán al Monte), Severiano Ballesteros (Marina de Cudeyo), Alfredo Madrazo (Riotuerto), Javier Cabeza (Entrambasaguas) y José Ortiz (Liérganes).

Según ha informado este martes el PRC en nota de prensa, Mazón ha señalado que la presencia en las Cortes de solo un diputado de Cantabria ajeno a los partidos centralistas puede significar que "arranque de una vez el ferrocarril" y ha reafirmado que los cántabros no van a elegir el domingo al próximo presidente de España, sino a sus representantes.

"Aquí no se presentan ni los Pedros, ni los Pablos, a los Pedros y a los Pablos, si se portan bien, los elegiremos nosotros desde Madrid", ha precisado.

Además de repasar las prioridades del proyecto que el PRC quiere defender en las Cortes, en el que figuran las obras pendientes y los compromisos incumplidos por los últimos gobiernos de todos los signos, Mazón ha rebatido las últimas encuestas publicadas en la Comunidad Autónoma y ha reiterado su confianza en obtener el domingo al menos dos representantes en el Congreso y uno en el Senado.

Por su parte, el presidente de Cantabria y candidato a la reelección ha comparado las elecciones del 28 de abril con las autonómicas que él mismo afrontará el 26 de mayo y ha asegurado que la cita de este domingo es "mucho más complicada" para el PRC, porque muchos ciudadanos creen que Mazón se enfrenta a "cuatro tíos que hoy están hablando para toda España", en alusión a los candidatos nacionales de los partidos centralistas, mientras que en los comicios autonómicos sus rivales serán "Zuloaga, Buruaga y Felisuco".

Pese a esa dificultad, Revilla ha reiterado que para Cantabria son más importantes las elecciones generales si quiere dejar de ser "una isla que no pinta nada", no porque los partidos nacionales "le tengan manía, que no se la tienen", sino porque aquí están en juego apenas 300.000 votos frente a los millones que se juegan en otros territorios.

"Si no estamos en Madrid, no hay nada que hacer, hay que meterle a la gente esto en la cabeza", ha enfatizado, al tiempo que ha cuestionado para qué quieren los cántabros a "cinco mudos en el Congreso y cinco mudos en el Senado, que no han abierto la boca una sola vez para decir Cantabria". "Si no fuera porque voy yo al Hormiguero y la Sexta Noche, no existimos", ha apostillado.

En este sentido ha recalcado que, a pesar de ser pocos, los cántabros no pueden permanecer "marginados", lo cual solo acabará cuando el PRC esté en Madrid para "cantarles las 40". "Se acabó la broma, estamos hartos de Pedro, de Mariano... todos han venido aquí con lo mismo: en cuanto llegue hago el AVE, ni un metro de vía; en cuanto llegue pago Valdecilla, ni un euro". "Nos mienten, porque no tenemos fuerza", ha concluido.