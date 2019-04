Revilla dice que el PRC tiene "garantizado" un diputado y PSOE, PP, Cs y Vox se repartirían los otros cuatro

Augura un resultado "espectacular" a Vox a nivel nacional y no descarta que haya que repetir las elecciones

El secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha afirmado hoy que el Partido Regionalista tiene "garantizado holgadamente" un diputado y espera que también un escaño en el Senado en las elecciones generales del próximo 28 de abril, y va a seguir luchando hasta el domingo para conseguir el segundo diputado.

Así lo ha señalado este viernes en una rueda de prensa en la que ha señalado que en estos momentos, cinco partidos conseguirían un diputado cada uno -PRC, PSOE, PP, Ciudadanos y Vox- y que el PRC es el que está "más cerca" de conseguir el segundo escaño y ser la fuerza más votada.

Revilla, que ha comparecido con el cabeza de lista al Congreso, José María Mazón, y la candidata al Senado Rosa Valdés, está convencido de que el PRC "va a ser la gran noticia" de la noche electoral porque "con total certeza hemos roto las encuestas", ha dicho.

En clave nacional, Revilla considera que el PSOE ganará las elecciones pero "van a estar todos muy apretados" y "no descarta que haya una inestabilidad tan grande" que obligue a repetir las elecciones, o por el contrario, que surjan "presiones a nivel nacional e internacional" para forzar un Gobierno PSOE-Cs.

Revilla ha augurado que Vox va a sacar un "resultado espectacular" que no está reflejando ninguna encuesta, un resultado "tremendo que va a condicionar todo", y ha destacado que si los tres partidos de la derecha -PP, Cs y Vox- suman 175 escaños, "en una semana hay gobierno con Casado de presidente".

CAMPAÑA

Sobre la campaña electoral, Revilla considera que el PRC ha conseguido "romper la percepción" de que Mazón se enfrenta a los líderes nacionales y "en un 80%" ha hecho entender que el domingo no se elige al presidente del Gobierno sino a los diputados del Congreso, que a su vez elegirán al presidente. "Ha sido una tarea titánica, una heroicidad", ha comentado, tras opinar que existe una "ignorancia general" de lo que son unas elecciones generales.

Tanto Revilla como Mazón y Valdés han destacado el "esfuerzo titánico" que ha realizado el PRC para hacer llegar su mensaje de que estas elecciones generales son "una oportunidad histórica" para conseguir que "por primera vez un partido hable de Cantabria" en el Congreso, frente a los partidos centralistas a los que Revilla ha comparado con "empresas multinacionales" y cuyos diputados por Cantabria harán "lo que les manden" en Madrid.

Como contraste, Revilla ha señalado que a un diputado del PRC, "una Ejecutiva de 61 le va a decir que tiene que pedir y con quién tiene que pactar".

"EL VOTO MÁS ÚTIL"

Por su parte, Mazón ha reivindicado que el voto del PRC es "el voto más útil" y vuelto a arremeter contra las encuestas, que en su opinión son "absolutamente chapuceras". A su juicio, no tener en cuenta a un partido con el 30% de votos en las regionales y 44 alcaldes demuestra "falta de profesionalidad, si no algo peor que yo no quiero decir".

Valdés ha añadido que el PRC tiene proyecto, mensaje y equipo y ha destacado que el "trabajo excepcional" realizado durante la campaña por un partido con una organización "potentísima".