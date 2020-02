Revilla defiende que Gobierno ha hecho "lo que tiene que hacer" en la mina de zinc del Besaya: "Luego, lo que salga..."

Afirma que las expectativas de empleo en este proyecto son las que algunas de las empresas dieron: "Nosotros no sabemos de minería", dice

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que el Gobierno regional (PRC-PSOE) "ha hecho lo que tiene que hacer" respecto a la mina de zinc del Besaya, que ha sido modificar la normativa y "agilizar los trámites burocráticos" para permitir a las empresas realizar "prospecciones" y cuantificar la cantidad de mineral. "Luego ya lo que salga...", ha afirmado.

En declaraciones realizadas a los medios de comunicación este lunes, Revilla ha defendido la actuación del Gobierno en este asunto y ha señalado que el Ejecutivo ha hecho "igual" que cuando otras empresas vienen a Cantabria con planes de invertir, que ha sido "darle facilidades" para que intenten llevar a cabo su proyecto.

A preguntas de los periodistas, Revilla ha afirmado que hubo una "avalancha" de empresas interesadas en la extracción del zinc que "parece" que hay en el Besaya y ha confiado en que los sondeos "confirmen" las "buenas" perspectivas que había sobre la presencia de mineral y las expectativas de empleo que su extracción podría generar.

Sin embargo, Revilla ha aclarado que las expectativas que se dieron, y que en algunos casos hablaban de unos 2.000 empleos, eran las estimaciones de algunas de las empresas adjudicatarias de las cuadrículas de terreno para las prospecciones.

"Nosotros no sabemos de minería, son ellos (las empresas) los que dijeron que había unas perspectivas buenas y esperemos que se confirmen... y si no, algo habrá cuando han venido por aquí y algunas ya han invertido más de 2 millones de euros. Se supone que no vendrán a tirar el dinero. Desde luego que zinc hay, sí. Ahora, en qué cantidad o si es rentable eso lo veremos a partir de todos los sondeos que se están llevando a cabo", ha dicho Revilla.

El presidente regional ha afirmado que "algo debe haber" cuando varias empresas, algunas de ámbito internacional, se han interesado por obtener licencia para proyectos de explotación.

El Gobierno de Cantabria anunció el pasado lunes en el Pleno del Parlamento regional, a través del consejero de Industria, Francisco Martín, que volverá a sacar a concurso el permiso de investigación de zinc de 120 cuadrículas mineras en los municipios de Reocín, Cartes, Suances, Santillana del Mar, Mazcuerras y Torrelavega, una vez finalizado el pasado 24 de enero el plazo de 13 meses por el que se adjudicó el permiso Salia a Cantábrica del Zinc, a la que se ha denegado la prórroga solicitada para continuar con los sondeos por "incumplimiento de las obligaciones" de la concesión.

De hecho, el consejero de Industria avanzó que, incluso, había ya varias empresas interesadas.

Revilla, respecto a Cantábrica del Zinc, ha señalado que "parece ser" que les estaba costando más de lo esperado encontrar material, aunque ha añadido que "en realidad han hecho muy pocos sondeos en función de lo que se habían comprometido".

De hecho, el pasado lunes, el consejero detalló que de los 125 sondeos previstos, había realizado seis en el momento de la solicitud de la prórroga, y de los 17 millones de inversión comprometidos, había ejecutado 1,2 millones, por lo que los técnicos han informado en contra de la prórroga, máxime cuando el plazo ofertado -13 meses- fue el factor fundamental de la concesión.

El asunto de la mina de zinc volverá esta tarde al Pleno del Parlamento, donde se debatirán dos mociones subsiguientes en relación a este tema, una del Grupo Mixto-Vox y otra de Ciudadanos.

En la primera, se pide reprobar el "uso electoralista" que, según Vox, hizo el PRC desde el Gobierno regional con el proyecto presentado por Cántabrica de Zinc.

Y, en la segunda, Cs solicita convocar en un plazo máximo de un mes un grupo de trabajo para elaborar un estudio de alternativas para la cuenca del Besaya para "sustituir las expectativas creadas con la mina".