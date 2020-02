Cantabria promoverá un "frente común" para llevar la voz del ganadero de la cornisa cantábrica a Madrid

El consejero reclamará a Planas medidas legislativas urgentes contra las prácticas ilegales y desleales en la cadena alimentaria

El Gobierno de Cantabria quiere promover un "frente común" con Galicia, Asturias y País Vasco para "poner en valor la marca diferencial y singularidad" de los ganaderos y agricultores de la cornisa cantábrica y hacer llegar su voz con fuerza al Ministerio de cara a la negociación de la nueva PAC (Política Agraria Común).

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, en una rueda de prensa en la que ha comparecido con representantes de todas las cooperativas y organizaciones agrarias de la región para presentar las prioridades que Cantabria defenderá mañana en la reunión convocada por el ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre la problemática en el sector.

El consejero reclamará medidas legislativas urgentes para "perseguir las prácticas ilegales de venta, como la venta de leche a pérdidas y luchar contra las prácticas desleales de las industrias". En concreto, la "inmediata trasposición" al ordenamiento jurídico español de la directiva europea sobre prácticas desleales en lacadena alimentaria, así como la reforma de la Ley de la cadena alimentaria que ya ha sido anunciada por el ministro.

Reivindicar la condición de ganadero en la cornisa cantábrica es otro de los puntos del decálogo que Blanco ha consensuado con las cuatro organizaciones de productores agrarios (OPAs) -UGAM COAG, ASAJA, UPA y AIGAS-; y con las tres cooperativas -Agrocantabria, Comillas-Ruiseñada y Valles Unidos del Asón.

En nombre de todos ellos, Alberto Pérez Quintial, de UPA, ha destacado la importancia de la unidad de todo el sector, del Gobierno y de la oposición porque la negociación de la PAC va a ser "brutal" y "si no hay un sector fuerte perderemos".

EQUILIBRIO EN LA CADENA DE VALOR

En la reunión convocada por el ministro, el consejero cántabro también destacará la necesidad de poner en valor el mundo rural, dignificando a los productores y a sus productos ante la sociedad; y de reestablecer el equilibrio en la cadena de valor, planteando otro modelo en el que el coste real de la producción marque el punto departida del precio final.

Con este mismo fin, Cantabria también reivindicará medidas que favorezcan la capacidad real de negociación de los productores. El consejero ha defendido que se debe partir del precio medio existente en Europa en el momento de la negociación y que esa negociacióndebe realizarse por año natural y no por campaña, tal y como se hace ahora, coincidiendo con el momento en el que el precio es más bajo.

"En Cantabria, nuestras explotaciones ganaderas siguen un modelo familiar, preferentemente extensivo con mayores costes de producción que deben ser tenidos en cuenta por toda la cadena", ha dicho Blanco, quien ha destacado que en el caso de la leche, "incrementar en tres o cuatro céntimos el precio al productor en origen sería un éxito".

CONCIENCIAR A LA DISTRIBUCIÓN

Por otro lado, ha señalado que es necesario concienciar a la distribución de que, en particular en el caso de la leche, si losprecios al consumidor son bajos, no se puede atender un precio justo en origen. "Nos preocupan declaraciones en las que la distribución se convierte en portavoz del consumidor asumiendo que no pueden pagar más por determinados productos", ha dicho.

Además, Cantabria defenderá una PAC "sólida", cuyas ayudas "no sonsólo imprescindibles para el sector ganadero de Cantabria, sino para el conjunto de la Comunidad Autónoma, para el PIB regional". Blanco ha subrayado que es necesario defender que la PAC vaya destinadaal "agricultor genuino" o agricultor profesional, "los que realmente trabajan y viven del campo y más aún ante el escenario de disminución del presupuesto comunitario".

También ha argumentado que la futura PAC debe permitir un escenario flexible para los productores; que las exigencias medioambientales deben alcanzarse con medidas incentivadoras; y que e ministerio debe volver a implicarse en las actuaciones territoriales del "segundo pilar", el Plan de Desarrollo Regional (PDR) -el priemro son las ayudas directas FEAGA-.