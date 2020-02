El festival Action Weekend confirma sus primeros artistas

Se celebrará el 1 y 2 de mayo en la sala Escenario Santander

Los Estanques, Nox Boys (USA), The Laser Society, Los Modernos, Los Cids y Pablo Solo son los primeros artistas confirmados de la 16 edición del festival Action Weekend, que se celebrará el 1 y 2 de mayo en la sala Escenario Santander.

El grupo de Pittsburgh Nox Boys comienza su primera gira europea actuando en Santander para el público del Action Weekend. Se trata de un grupo muy joven de garage-rock refrescante con toques de psicodelia que empieza a despuntar en la escena internacional.

The Laser Society llegan desde Madrid con su mezcla de garage, power pop y amercicana. Los Estanques, el grupo cántabro afincado en Madrid desde hace ya un par de años, visita por primera vez el festival. Ha publicado recientemente su último single "Inés Moral" / "Niño Soy" y prepara ya su cuarto LP en solo tres años.

Adscritos al movimiento Mod, desde León llegan Los Modernos. Además, este año el Action Weekend ha apostado fuerte por el pop atemporal y las melodías redondas junto a propuestas, dentro del eclecticismo que le caracteriza, más cercanas al garage punk, la psicodelia y el rock & roll como Los Cids que vienen también desde Madrid (con miembros de The New Dealers y The Right Nows).

En el ámbito local, también habrá incipientes figuras a punto de salir de las fronteras de la comunidad como Pablo Solo que ha publicado recientemente un EP para Folc Records.

Aún quedan en la recamara otros cinco grupos, que se anunciarán próximamente, y que contribuirán a hacer de esta edición "la más ambiciosa hasta el momento".

Como complemento a la música en directo, este año Action Weekend apuesta más fuerte por la feria de sellos discográficos, donde se contará con la presencia de sellos nacionales como Family Spree, Bickerton Records, Folc Records, Sunthunder, Action Weekend, además de un mercado de discos, ropa y complementos, y sesiones de pinchadiscos.

También se contará con la proyección de "Scopitones" a cargo de Xav Le Falher (Pau, FR) que hará su visita de nuevo con su proyector de 16 mm y su equipo de sonido original de los 60, gracias a los cuales el público podrá degustar videos musicales de artistas como Jacques Dutronc, Antoine, Nino Ferrer, Francoise Hardy...