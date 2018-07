Solicitan la ampliación de las indemnizaciones a los mariscadores maliayeses

El juicio del colectivo de mariscadores de la ría de Villaviciosa, que reclaman al Ayuntamiento una indemnización por no poder faenar desde noviembre de 2011 a causa de la contaminación en la zona, quedaron ayer listos para sentencia en el Juzgado Contencioso Administrativo nº. 1 de Gijón. Un total de diez mariscadores a título individual, a los que se sumó la Cofradía de Pescadores San Miguel de Tazones, pasaron ayer por el juzgado gijonés, aunque no tuvieron que declarar al no ser llamados por el representante legal del consistorio maliayés. Sí lo hizo su perito para mostrar los informes que explican ratificarían que los problemas de la ría se deben a la deficiente red de saneamiento. La abogada defensora de los mariscadores solicitó además que las indemnizaciones, que ascienden a varios miles de euros, se calcularan desde la fecha inicial de la demanda, que estuvo parada un tiempo esperando por un acuerdo extrajudicial.

La consejera de Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, aseguró el pasado jueves que la ría de Villaviciosa continúa incumpliendo los parámetros sanitarios, con lo que todavía no puede establecerse una fecha para su reapertura al marisqueo. Álvarez achacó el problema al saneamiento municipal, que no separa las aguas pluviales de las fecales. En este sentido, defendió como buena solución el pozo de tormentas en el que ya trabaja el Principado.

El gobierno local -de PSOE y Foro Asturias- intentó el año pasado llegar a un acuerdo de indemnización con los mariscadores por los daños sufridos, reservando una partida en los presupuestos superior a los 104.000 euros.