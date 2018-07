Música a golpe de pedal

Las etapas de la Vuelta a España que transcurran por el Principado de Asturias en esta edición de 2018 tendrán una banda sonora propia. Es la que les pone el cantante y compositor candasín Pipo Prendes, que ha creado para la ocasión una canción titulada "Corre, ven a Asturias". Bases rítmicas que invitan al pedaleo y un aire rockero con un cierto sabor a Joaquín Sabina animarán a los aficionados que acompañen a la carrera en la salida y en la llegada de las etapas: el 7 de septiembre, salida desde Candás; el 8, llegada a Les Praeres, Nava; y el 9, salida en Ribera de Arriba y fin en Lagos de Covadonga.

El propio autor, acompañado por representantes políticos de los municipios interesados, presentó el tema ayer en Candás "acongojado", esperando a ver la reacción de los presentes. "Está hecho con mucho cariño", señaló Pipo, que buscó en la composición "la naturalidad, algo que me interesa en toda mi música".

Ese "corre" del título lo relaciona el autor con el ciclismo, mientras que no pudo perder la ocasión de colar el verbo "asturianear, el placer de disfrutar de Asturias, en este caso, haciendo deporte, con intensidad". Una intensidad que el autor refleja en la primera estrofa de la canción.

No tarda Pipo Prendes en pasar a exaltar Asturias, que "tiene un color natural". Y así lo describe en la canción: "disfrutar el verde y el mar, / respira profundo y déjate llevar, / estás en el Paraíso... orbayo de libertad / desde el Cantábrico y montañas, / de Asturias, color natural". También hace un guiño Pipo Prendes a su pueblo, con ese "ey" tan particular usado como saludo en Candás. En el aspecto técnico, a la hora de hablar del ciclismo, Pipo tuvo buenos maestros en el restaurante Torrontegui, centro del ciclismo en Carreño: "Me ayudaron mucho con ese aspecto, con el vocabulario ciclista".

Ahora, Pipo Prendes espera que esta canción "la interpreten los niños, los mejores embajadores que podemos tener". Y también "que se os contagie y hagáis así con la patina (marcando el ritmo)".

Además de la canción, Pipo tiene previsto incorporar imagen para hacer un vídeo porque "hoy en día priman las redes sociales, sólo con el audio está muerto". Falta saber si esas imágenes llegarán a estar listas para la fecha clave, el 7 de septiembre. Mientras tanto, Pipo seguirá recorriendo el paseo marítimo, el puerto, Perlora... para conseguir la inspiración y la libertad para seguir componiendo.