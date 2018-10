La oposición pide explicaciones por el aumento del coste de las obras en Tamón

Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Carreño coincidieron ayer en denunciar la mala gestión del gobierno municipal en el arreglo del camino del Emprún, en Tamón, al tiempo que exigen explicaciones sobre las irregularidades en la obra, desveladas en un informe técnico encargado por la asociación vecinal de la parroquia.

"Tras conocer la información que publica LA NUEVA ESPAÑA, desde el PP esperamos una explicación documentada y completa, más allá de lo que ha dicho hoy el concejal de la zona rural, que es un simple comentario para cubrir el expediente y echar tierra sobre el asunto", señala José Ramón Fernández, quien recuerda que la alcaldesa "no tiene delegadas las competencias en este ámbito, por lo que la explicación le corresponde a ella, sin que sea admisible escurrir el bulto, como tanto le gusta cuando surge un problema. Si no obtenemos la explicación completa y detallada que pedimos, nos pondremos en contacto con IU y Somos para que los tres grupos de la oposición podamos obtener respuestas a todos los interrogantes".

También Somos avisa de que "vamos a registrar una pregunta sobre los cambios que se dieron en la obra para compararlos con lo que se certificó. Queremos saber si es legal hacer esos cambios en la certificación final sin que conste el modificado".

"La actitud de este gobierno, creyéndose por encima de los demás, sean vecinos, políticos o asociaciones, es insultante", analizan en IU, donde solicitan "una comisión extraordinaria para que el concejal responsable dé las explicaciones concretas y, de no ser así, habrá que ir a una auditoría".

"Hay un camino que ha sido reparado y en el que se ha gastado 11.000 euros (IVA incluido), correspondientes a mediciones erróneas, obras no realizadas como cunetas, obras de fábrica, ni taludes, así como servicios no realizados pero sí contratados", indican los populares. Y Somos recuerda que "las irregularidades y arbitrariedades que rodean a la ejecución del arreglo de este camino no acaban de surgir ahora. Esta obra viene envuelta en polémica desde hace tiempo y ha sido motivo de desencuentros con las vecinas y vecinos de Tamón en varias ocasiones".

"No es de recibo que una obra para un camino que está licitado inicialmente en algo más de 41.000 euros termine costando casi 63.000. Y menos aún que el gobierno lo acepte sin más", dice Ángel García, de IU. En la coalición denuncian además que "no tiene justificación que esta obra se financie con el fondo de compensación de Cogersa. Los vecinos presentaban otras sugerencias prioritarias".

Los populares también señalan a Cogersa: "Debe implicarse, porque esto afecta a cómo se gastan las subvenciones que concede el consorcio y hasta ahora lo único que hemos visto por su parte es complicidad y pasotismo".