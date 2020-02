La Guardia Civil detiene una carrera ilegal con cerca de 50 coches en Siero

La Guardia Civil abortó la noche del sábado en Siero una carrera ilegal en la que participaban unos 50 vehículos y denunció a tres personas por conducción negligente, circular sin moderar la velocidad y entablar una competición de velocidad en la vía pública sin estar acotada. La intervención se llevó a cabo después de una llamada vecinal al Servicio de Emergencias, ejemplo de las quejas constantes sobre este tipo de actividades, sobre todo en La Fresneda.

"Los oyes pasar y van como aviones. Suelen están en la zona en horas que aún pasa gente en coche que viene de cenar o tomar algo o alguien que pueda estar paseando al perro, por lo que es un peligro, están desde las 12 hasta las 3 de la mañana o hasta que les apetezca marchar", denuncia Óscar Llamas, presidente de la asociación de vecinos de la urbanización sierense , donde han advertido en los últimos meses las carreras ilegales que se concentran en la zona comercial y en la carretera vieja entre Oviedo y Gijón. Los jóvenes se ponen en contacto y se retan por WhatsApp y por Telegram.

Allí fue donde les pilló la Benemérita, que recibió aviso en torno a las doce y veinte de la noche. En la llamada se informó de que se estaban realizando en aquel momento carreras ilegales en la carretera AS-117 y en la zona comercial del Leroy Merlin. Un escenario perfecto, detalla Óscar Llamas, para realizar maniobras como el conocido como "trompo", mediante el que a gran velocidad dan un giro en seco con el vehículo utilizando el freno de mano.

Tras recibir la llamada fueron varias las patrullas del destacamento de Tráfico de la Comandancia de Oviedo que se personaron en el lugar, acompañadas de un equipo de Atestados. Allí descubrieron la asistencia de unos 50 vehículos, por lo que solicitan el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Gijón. Los agentes procedieron a identificar a los conductores y también realizaron varios controles de alcoholemia.

La presencia de la Guardia Civil disuadió a algunos de los conductores, que abandonaron la zona para no ser intervenidos. Tras las pruebas y los exámenes realizados, los agentes realizaron tres sanciones por conducción negligente, no respetar la velocidad y por realizar una carrera ilegal. "Son coches que están modificados, no es un coche normal; hacen muchísimo ruido, y lo peor es que si hay un fallo o pasa cualquier cosa en el coche, se van a empotrar", añade Llamas, quien pide a los vecinos de La Fresneda colaboración con la Guardia Civil.