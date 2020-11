Los polígonos industriales reclaman mayor atención y mejores servicios municipales

El responsable de esta federación, que agrupa a la práctica totalidad de asociaciones empresariales de los polígonos de Siero y del llanerense de Silvota, explica que el principal problema actualmente son las deficiencias en la recogida de basuras. También hay dificultades a la hora de que se lleven a cabo labores de desbroce o con las obras de rebacheo, entre otras cuestiones. Con la figura de las entidades de conservación, según Vigón, se “obligaría a empresas y a ayuntamientos a abonar unas cuotas destinadas a garantizar el mantenimiento de los polígonos”.

Un problema que se da especialmente en el suelo sierense. “Cuando llegó al gobierno el actual alcalde, Ángel García, le planteamos una lista de necesidades que tenían los polígonos, como la falta de saneamiento en algunos de ellos o la mejora de viales. Se están corrigiendo poco a poco, es verdad, aunque todavía falta”, subraya.

Respecto al área de Silvota, en Llanera, donde también se querría implantar una entidad de conservación, echan en falta, además, la creación de un centro de transportes. Vigón recalca que “se lleva años reclamando, ya que los camiones están aparcados por la calle y eso es peligroso”. No entiende por qué no se ha construido aún esta instalación, existiendo suelo disponible que es de titularidad estatal. “El centro de transportes serviría no solo para guardar los camiones, sino para que los trabajadores dispusieran de un espacio donde ducharse, cambiarse y esperar a la siguiente salida”, añade.

La otra gran reivindicación de los empresarios, aunque lleva años en el aire, se intensifica a raíz del incendio en el polígono de Silvota. Para hacer frente a situaciones similares, la idea que tiene esta federación de empresarios es establecer planes de emergencias individualizados para cada polígono. Se trataría, explica, de impulsar una aplicación a través de la que los servicios de emergencia puedan recibir avisos y tengan señalizados los hidrantes y el resto de características de interés del entorno.

Expansión

Dado el contexto actual por la crisis sanitaria y su afección sobre la actividad empresarial, Vigón se refiere también a otro aspecto en relación a la expansión de las áreas industriales. Así, pone en cuestión que se genere más suelo de este tipo en Asturias “si no existe demanda”. Apunta que está “muy a favor” de nuevos desarrollos, “pero siempre que no vayan a quedarse vacíos”.

Defiende asimismo que a través de decisiones políticas en las administraciones se debe ajustar “la oferta a la demanda” y llama a una cierta cordura, pues esos espacios “necesitan de un mantenimiento y hay ayuntamientos que luego no tienen capacidad para hacerlo”. Como ejemplo pone la recogida de basuras, “que no puede tener la misma frecuencia para un polígono, donde se genera mucha más que en las viviendas”.