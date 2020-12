Tesoros de Siero para buscar en Asturias

Se le ocurrió a la mente de Lombardero, siempre hiperactiva y hastiada por el encierro domiciliario iniciado en marzo. Pensó en la mitología asturiana, en la búsqueda de tesoros y “en convertir Asturias en un tablero de juego”.

La casualidad o el destino, según la corriente filosófica del lector, tuvo mucho que ver en su realización. Lombardero comentó el asunto con Ojanguren, con quien había tenido en la adolescencia una banda de rock. Le encantó la idea y entró al proyecto. Tiraron de conocidos especialistas en cada uno de los múltiples aspectos que recoge “La Ayalga”. Pero faltaban piezas, por ejemplo alguien que fabricase los recipientes para esconder los tesoros. “Buscando por redes sociales la encontramos. Decía que era especialista en urnas funerarias”, cuenta Ojanguren, al que López responde: “Os dije que os las hacía hasta gratis”.

Otro punto importante eran las ilustraciones. No solo los dibujos en página, sino un mapa que incluye el propio libro. “Es de la Asturias antigua. Por casualidad, tomando una cerveza, me puse a charlar con un hombre, se lo comento y me dice que es ilustrador y amigo de Lombardero”, ríe Ojanguren.

Con un presupuesto limitado consiguieron escribir el libro, completar los dibujos, promocionarlo y contar con las urnas, que ya llevan desde el verano enterradas por el Principado, con una llave, un cofre y premios esperando, incluidas piedras preciosas. Eso sí, mientras, siguen con un “crowfunding” en Verkami en el que, además de dar el libro, ofrecen varias recompensas, como un colgante temático “made in Argüelles”.

Las urnas esperan en lugares insospechados a que los intrépidos investigadores se lancen a la caza. Es una experiencia única y nunca vista, “que permite que un grupo de amigos o familia se pasen el invierno leyendo y luego vayan de fin de semana a buscarlo”. Lombardero y su tropa esperan ansiosos: “Casi nos hará más ilusión a nosotros cuando los encuentren”.